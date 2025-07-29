台中滷肉飯命案主謀逃亡！共犯交保15萬...輕判1年8月也落跑了

▲台中山河滷肉飯主嫌林男潛逃至今，共犯游男輕判1年8月，應執行日卻已落跑。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

2022年台中市第二市場「山河滷肉飯」命案，一名黃男被謝男誤認是友人，結果黃一個「打電話動作」被誤會撂人，竟遭打死。主嫌林男潛逃大陸至今，游男等5名同夥被依殺人罪起訴，游男先前被命15萬交保，今年2月判1年8月確定，卻於應執行日未到案，已經潛逃，15萬交保金被沒收。

回顧該案，林姓兇嫌等10餘人，當年6月23日凌晨1時許前往夜店飲酒作樂，至同日清晨6時21分許，分別搭車前往第二市場山河滷肉飯用餐，其中謝姓男子誤認被害人黃男是朋友，上前打招呼後發現有誤會，同行友人勸和後，暫時紛爭平息，分別入座用餐，但此時雙方已有不快。

黃男才坐下不久，他撥打電話要找其他朋友去吃飯，主嫌林男看見黃在打電話，又誤認黃在召集人馬挑釁，雙方再起爭執，林男等人分持摺疊刀、塑膠椅子、木椅、湯杓、工業電扇等危險物品，對黃男及其友人加以攻擊，林男更不斷持刀朝黃男身上揮砍，導致黃男傷重死亡。

當時犯案的主嫌林男與一名溫男並未到案，據傳已經潛逃大陸。其餘共犯游男、林男、邱男、邱男、謝男等人被依殺人等罪起訴。

案件經審理，台中地院依公然聚眾施強暴罪判處游男等人2年刑期，台中高分院改判1年8月至1年10月不等，游男等人仍不服上訴，今年2月遭最高院駁回後，全案確定。

其中，游男先前已由一名余女協助以15萬具保釋放，今年判刑確定後，原定要在3月28日到案執行，但游男未到案，經檢方前往拘提也無著，並確定游男並無另案在押，法院認定游男已經逃匿，沒收具保人繳納15萬保釋金。