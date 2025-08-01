　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

輸給日韓、泰國！「台灣第55名」70國關稅稅率曝　PTT嘆：後段班

▲▼美國總統川普30日出席白宮東廳一場活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

美國總統川普宣布對台灣商品課徵20%對等關稅，高於競爭國日、韓15%的稅率，實際一看各國的關稅，共70個國家，台灣稅率20%，排名第55名，算是後段班，掀起網友討論，「日韓是送了一堆才有15%」、「整天吹噓，結果後段班」、「所以會公開我們台灣到底拿那些條件去談到20%嗎？」

有網友在PTT發文，「台灣關稅排名後段班！第55名！」台灣的進口關稅稅率為20%，在全球70個國家中排名第55名，屬於關稅負擔相對較重的國家。相比鄰近15%稅率的日本與韓國，台灣的稅率明顯偏高，甚至落後於部分東南亞國家，如19%的印尼、馬來西亞及泰國。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO指出，數據凸顯台灣並不屬於「友好低關稅待遇」的國家行列，顯示美國對台灣的貿易政策並未比日韓更為優惠。原PO認為，美方似乎未將台灣視為「戰略夥伴中等級最高」的待遇對象，反映出談判力不足，與讓利未獲相應回報的雙重問題。

貼文曝光，網友紛紛表示，「讓世界看見台灣」、「全球第一台積電送了還比泰國高，真丟臉」、「談成這鳥樣，難怪要全部蓋牌」、「當一個國家60%都在疑美親中，川普要怎麼把你當自己人給予優惠」、「談判專家還第一梯次談判的，可悲啊，根本去美國代購的吧」、「只想知道條件」、「還不知道送了什麼才有20%」。還有網友指出，「台灣列入算國家一部分算隱藏加分吧？」

 ▲▼美國731公布最新對等稅率。（圖／記者張方瑀攝）

▲美國公布最新對等稅率。（圖／記者張方瑀攝）

總統賴清德今（1日）召開記者會表示，談判到目前為止，雖然已獲致階段性成果，由32%調降到20%，「但20%從一開始就不是談判目標」，最終的總結會議還沒進行，所以並沒有得到最終的稅率，這也是暫時性關稅的由來。

在台灣談判策略部分，賴清德說，台灣在這次談判過程中，是相當坦誠也相當誠意跟美國進行談判，然後秉持兩原則，一個是希望能夠平衡台美貿易逆差，也能夠秉持著台美互補、互利的原則。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 3 0336 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
知名火鍋宣布歇業　全台分店都收了
快訊／台電工程人員疑觸電「掛電線桿上」！無呼吸心跳
高雄豪雨炸不停！南橫公路空拍慘況曝光
民進黨粉專大酸「藍白忙著反罷」　網友洗版狂轟：你們不要大罷免
快訊／5地區明天雨量達停班課標準
打臉割頸男人財兩失！女公關妹悲怒：判死也就1槍瞬間
快訊／賴清德、蕭美琴、卓榮泰分別捐1個月薪
一家5口墜谷「14歲兒獨活」！陳其邁慰問輕拍承諾：全力協助
太有愛！江蕙宣布「捐1000萬」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

遭出征到停業！「反罷飯糰店」重新營業　他買100個：邀大家刷5星

全台好多房！聯誼台積電男「一見面秒幻滅」　熟女嘆：我也年薪百萬

快訊／5地區明天雨量達停班課標準　估24小時降490毫米

輸給日韓、泰國！「台灣第55名」70國關稅稅率曝　PTT嘆：後段班

搶不到鬼滅之刃電影票！威秀、秀泰說明「遭程式惡意攻擊」

又1家在地書店沒了！陪伴19年青春...彰化金石堂10/30吹熄燈號

向校友募款也沒有！創校60年同濟中學熄燈　千萬教師薪資成爛帳

快訊／大雷雨炸北北基　國家警報響

1國家槓上川普！50%超高稅「一瞬間降回10%」PTT炸鍋　真相逆轉

快訊／18縣市豪大雨特報　下到明天

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

黑貴賓趴桌像塊濕抹布　阿北擦手被嚇爛猛拍胸

台中暴雨馬路變河流！ 駕駛們無奈水上開車

朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」

【恐怖激流】彰化暴雨狂炸！6車被沖進排水溝

【魔性小尾巴】主人：為什麼貓咪吃飯一直比讚？

遭出征到停業！「反罷飯糰店」重新營業　他買100個：邀大家刷5星

全台好多房！聯誼台積電男「一見面秒幻滅」　熟女嘆：我也年薪百萬

快訊／5地區明天雨量達停班課標準　估24小時降490毫米

輸給日韓、泰國！「台灣第55名」70國關稅稅率曝　PTT嘆：後段班

搶不到鬼滅之刃電影票！威秀、秀泰說明「遭程式惡意攻擊」

又1家在地書店沒了！陪伴19年青春...彰化金石堂10/30吹熄燈號

向校友募款也沒有！創校60年同濟中學熄燈　千萬教師薪資成爛帳

快訊／大雷雨炸北北基　國家警報響

1國家槓上川普！50%超高稅「一瞬間降回10%」PTT炸鍋　真相逆轉

快訊／18縣市豪大雨特報　下到明天

刷進7分半內！BMW M3 CS Touring奪「紐柏林最速旅行車」寶座

獨／直擊南橫墜谷挨酸沒救援　送水男身分曝光親回：心安卻遺憾

歐線與美東運價下跌、美西月中有望調升　SCFI下跌2.63%　

「解放軍宋慧喬」曾被質疑會飛嗎？　她超狂實力「手撕」花瓶標籤

疑老公偷吃　人妻咖啡廳內「怒斬夫命根」！女婿竟是共犯

妮可基嫚58歲狀態好到封神！82飲食法、精華油泡澡養出無懈可擊的美貌

「信義割喉案」家屬怒喊：台灣殺人沒死刑！　白冰冰力挺反廢死：人權都站壞人那

「借我抱一下」房東代理人車內伸狼爪　女房客崩潰住院一週

上班又要育兒快崩潰　二寶媽訓練AI變「最強神隊友」幫忙養小孩

Jisoo學院風性感天花板！TOMMY HILFIGER訂製兩套戰袍閃爆全場

【斷糧驚魂】溪水暴漲路斷！竹山15茶工受困山區

生活熱門新聞

台中雨量創第7高　「準白鹿」颱風助攻西南風「周末豪雨變強」

1國家槓上川普！50%超高稅「一瞬間降回10%」

快訊／又有熱帶低壓生成　24小時內增強為白鹿颱風

讓割喉孫先睡！律師揭「外公也要請律師了」

快訊／豪雨炸不停！　6縣市19區鄉今停班課

他一看日韓「減最多稅率是台灣」酸：果然會談判

快訊／大雷雨炸北北基　國家警報響

快訊／18縣市豪大雨特報　下到明天

不用靠發錢！他曝「民進黨1大招」挽回民心

媒體人用「3不1沒有」總結關稅記者會

男友動10下就射「因為妳太正」！一票直男點頭

雨還要下！紫爆擴大豪雨以上熱區曝

正妹街頭「甩按摩棒」　身分是G級女優

端4千億美元換更低稅率　賴清德喊保密！PTT炸鍋

更多熱門

相關新聞

嗆國民黨「不懂國際談判的巨嬰」　綠議員曝：20％關稅有望降至更低

嗆國民黨「不懂國際談判的巨嬰」　綠議員曝：20％關稅有望降至更低

美國政府今（1日）公布對等關稅最新稅率，台灣目前為20％，然而，國民黨質疑，該結果遠高於日韓的15％，顯見政府談判不力。對此，民進黨台北市議員顏若芳開嗆，國民黨就像「不懂國際談判的巨嬰」，顏若芳說明，這個稅率只是「階段性」的，雙方目前仍在持續磋商，還有望降至更低。

關稅附加條件不明　黃建賓：政府不能把農漁民當犧牲品

關稅附加條件不明　黃建賓：政府不能把農漁民當犧牲品

不龜縮！　川普「重塑貿易」玩真的

不龜縮！　川普「重塑貿易」玩真的

7月銷量TOYOTA神車破5千輛

7月銷量TOYOTA神車破5千輛

台美關稅談判有「保密協議」　時代力量：政府適時說明才能獲得信任

台美關稅談判有「保密協議」　時代力量：政府適時說明才能獲得信任

關鍵字：

台灣美國關稅川普經濟

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布：台灣稅率20％

新莊箱屍逆倫！鄰曝一家人背景：常吵架

川普對等關稅8／1開徵　各國稅率一次看

快訊／新莊箱屍案指紋比對結果曝光！　29歲男跟死者「父子關係」

快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕

即／黃呂錦茹開庭20分鐘後　改口認罪了！

阿伯對前車下跪　結局暖獲18萬讚

即／台灣列中後段　各國最新稅率一次看

一家5口南橫墜谷亡！14歲兒獨活崩潰：媽媽騙我

台灣關稅20％　賴清德臉書被洗爆

信義割喉男被分手自認「人財兩失」　埋伏狠殺女公關

獨／高雄5口墜谷慘況曝　疑17歲女「頭部只剩下巴」

台灣關稅20％　謝寒冰一句話總結

白宮：對等關稅未達成協議者午夜前通知

台灣關稅20%！３行業海嘯第一排　法人：台股短期衝擊可控

更多

最夯影音

更多

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面