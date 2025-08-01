輸給日韓、泰國！「台灣第55名」70國關稅稅率曝　PTT嘆：後段班

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者施怡妏／綜合報導

美國總統川普宣布對台灣商品課徵20%對等關稅，高於競爭國日、韓15%的稅率，實際一看各國的關稅，共70個國家，台灣稅率20%，排名第55名，算是後段班，掀起網友討論，「日韓是送了一堆才有15%」、「整天吹噓，結果後段班」、「所以會公開我們台灣到底拿那些條件去談到20%嗎？」

有網友在PTT發文，「台灣關稅排名後段班！第55名！」台灣的進口關稅稅率為20%，在全球70個國家中排名第55名，屬於關稅負擔相對較重的國家。相比鄰近15%稅率的日本與韓國，台灣的稅率明顯偏高，甚至落後於部分東南亞國家，如19%的印尼、馬來西亞及泰國。

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原PO指出，數據凸顯台灣並不屬於「友好低關稅待遇」的國家行列，顯示美國對台灣的貿易政策並未比日韓更為優惠。原PO認為，美方似乎未將台灣視為「戰略夥伴中等級最高」的待遇對象，反映出談判力不足，與讓利未獲相應回報的雙重問題。

貼文曝光，網友紛紛表示，「讓世界看見台灣」、「全球第一台積電送了還比泰國高，真丟臉」、「談成這鳥樣，難怪要全部蓋牌」、「當一個國家60%都在疑美親中，川普要怎麼把你當自己人給予優惠」、「談判專家還第一梯次談判的，可悲啊，根本去美國代購的吧」、「只想知道條件」、「還不知道送了什麼才有20%」。還有網友指出，「台灣列入算國家一部分算隱藏加分吧？」

▲美國公布最新對等稅率。（圖／記者張方瑀攝）



總統賴清德今（1日）召開記者會表示，談判到目前為止，雖然已獲致階段性成果，由32%調降到20%，「但20%從一開始就不是談判目標」，最終的總結會議還沒進行，所以並沒有得到最終的稅率，這也是暫時性關稅的由來。

在台灣談判策略部分，賴清德說，台灣在這次談判過程中，是相當坦誠也相當誠意跟美國進行談判，然後秉持兩原則，一個是希望能夠平衡台美貿易逆差，也能夠秉持著台美互補、互利的原則。