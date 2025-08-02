加強台德雙邊實質合作！　德議員訪台：盼借鏡供應鏈去風險化經驗

▲外交部政務次長吳志中歡迎德國國會外委會議員拉德萬（Alexander Radwan，右1）。（圖／外交部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

外交部政務次長吳志中1日午宴歡迎德國國會基社黨（CSU）外交委員會成員拉德萬（Alexander Radwan）訪台，雙方就台德各領域交流合作及兩岸關係等交換意見。拉德萬提到，德國與台灣面臨相同挑戰，期盼借鏡台灣供應鏈去風險化的經驗，持續加強推動台德雙邊實質合作。

吳志中表示，台灣將與德國及歐洲持續合作，共同促進全球半導體供應鏈安全，感謝德國外長瓦德福（Johann Wadephul）今年7月引用聯合國憲章反對在台海使用武力，期盼德國國會與各界持續支持台海和平穩定。此外，我國支持並樂見歐洲與民主國家持續派艦通過台海，以具體行動捍衛台海的自由航行權。

拉德萬則說，德國與台灣面臨相同挑戰，此次來台是為了瞭解台灣民主韌性與兩岸關係發展，以及我國與印太區域國家的合作情形；另盼借鏡我國供應鏈去風險化的經驗，持續加強推動台德雙邊實質合作。大陸委員會副主委沈有忠及德國在台協會代理處長Katrin Buchholz都應邀作陪。

外交部指出，台德共享自由、民主、人權、法治價值，雙方近年在此共同價值的基礎上，持續深化各領域合作交流且關係愈趨緊密。我國將續與德國及歐洲等民主夥伴一同守護民主自由，並共同促進印太區域的和平、穩定與繁榮。