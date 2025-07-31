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宏都拉斯白蝦出口暴跌67%成對比　官員揭貝里斯水產品輸台過程

▲▼宏都拉斯養殖的白蝦。（圖／CFP）

▲宏都拉斯斷交台灣後，2年內宏國白蝦出口量暴跌67%。（圖／CFP）

記者詹詠淇／台北報導

歷經長達2年多的努力，衛福部食藥署昨公告，我中美洲友邦貝里斯冷凍白蝦等水產品已通過查核程序，自即（30）日起全面開放輸入台灣且享零關稅。涉外官員今（31日）表示，這項成果不僅標誌台灣與貝里斯在經貿合作上的重要里程碑，更是外交部長林佳龍全力推動「總合外交」與「榮邦計畫」策略下的具體成果。

回顧2年多來外交部推動貝里斯水產品輸台的過程，為因應與宏都拉斯斷交後尋找進口替代國，並實現「榮邦計畫」嘉惠友邦產業與人民的目標，林佳龍上任後即指示外交部積極推動貝里斯水產品輸台案。官員指出，在得知此案因實地查廠問題卡關許久後，林佳龍更親自跨部會協調進度、數次力促衛福部儘速派員赴貝國解決問題。

林佳龍在2024年10月上任後首次接受媒體專訪時便強調，「台灣把友邦當成家人，把友邦的問題當成自己的問題」，已派員前往貝國，協助改善養殖環境、設施與檢疫問題，以積極態度協助友邦克服水產品出口問題。同月，林佳龍率團訪問貝里斯，除出席「台貝建交35週年酒會」，也與貝國外交部長馮賽卡（Francis Fonseca）舉行雙邊會談，當時林佳龍即指出，白蝦輸台案已進入「實地查核」階段，並期待讓台灣民眾早日享用到物美價廉的貝里斯白蝦。期間，台灣駐貝里斯大使館也密切與貝國政府合作，輔導貝方完成我國輸入食品的系統性查核相關規定與程序。

在台貝雙方不懈努力下，食藥署終於在今年7月30日公告貝里斯冷凍白蝦等水產品順利通過查核，正式開放輸台並享有零關稅待遇，未來可望陸續引進白蝦、龍蝦、螃蟹、海螺等水產品，提供台灣消費者更多優質海鮮選擇，也為台貝雙邊創造互惠共榮的新契機，達成台貝人民互惠共榮的「經濟外交」里程碑，更是外交部與衛福部、農業部、經濟部通力合作推動「總合外交」與「榮邦計畫」的成果。

對比之下，曾與台灣有緊密經貿關係，但在2023年與台斷交的宏都拉斯，其白蝦產業在斷交後失去台灣市場近乎崩盤。據報導，2年內宏國白蝦出口量暴跌67%，造成上萬名工人失業，宏國政府寄望中國大規模採購白蝦卻屢屢跳票，也讓媒體頻以「後悔、欲哭無淚」來形容宏國與台斷交後的處境。今年初，宏都拉斯外交部長雷依納（Enrique Reina）甚至向媒體表示，正重新尋求與台灣市場恢復接觸的可能性，盼挽救受創嚴重的蝦類產業。

該官員提到，中國以經濟利益拉攏我邦交國的壓力從未間斷，和宏都拉斯的慘況相比，更凸顯台貝之間堅定邦誼帶來的可貴成果。台灣與貝里斯合作推動水產品輸台，不僅透過經貿合作創造「固邦」及「榮邦」成果，更期待成為示範案例，產生擴散效應。

對此成果，林佳龍也透過社群平台振奮表示，「從貝里斯的漁港到台灣的餐桌」，正是「總合外交」最具體的實踐。除了貝國水產品順利輸台外，日前林佳龍也宴請「貝里斯智慧漁業商機考察團」，前進貝里斯瞭解當地智慧漁業開發投資商機，期待深化經貿合作讓台貝兩國實現互利共榮。

 
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