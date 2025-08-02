白鹿颱風今生成加劇中南部降雨　專家：今起3天另一高峰

▲TD13（準白鹿颱風）潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

西南風影響，10縣市發佈超大豪雨特報。氣象專家透露，今日起至8/4，降雨的另一段高峰期！另外，輕颱白鹿今天就會生成，外圍環流會讓中中南部降雨加劇。

氣象專家林得恩於臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，位於台灣東方海面的熱帶性低氣壓TD13，今天白天就會增強為輕颱「白鹿」；「白鹿」雖不會直撲台灣，但其外圍環流將會加強臺灣附近的西南風，並導致隨後幾天的中南部降雨再度加劇。

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初步評估，今日起，至下週一（8/4），將是這波雨勢的另一段高峰期；苗栗以南有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨發生的機率，尤其是，中南部山區更有局部豪雨等級以上降雨發生的機會，北部及東南部地區偶有局部短暫陣雨或雷雨，而其它地區為多雲，午後也有局部短暫雷陣雨。

▲林得恩：今日起至8/4，降雨的另一段高峰期。（圖／翻攝臉書／林老師氣象站）

西南風影響，今(2)日屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨；高雄市山區有局部豪雨或大豪雨；嘉義縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區及南投縣山區、台東縣山區有局部大雨或豪雨；中部、台東地區有局部大雨發生的機率。

超大豪雨地區：屏東縣。大豪雨地區：高雄市。