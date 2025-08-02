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不斷更新／雨彈炸中南部！高雄7區、屏東8鄉、嘉義5鄉今停班停課

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲雨彈狂炸中南部，3縣市宣布停班停課。（示意圖／ETtoday資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣近日持續受西南氣流影響，造成中南部地區大雨不斷，許多地區也傳出淹水、土石流災情，為了避免民眾發生意外，高雄市、嘉義縣及屏東縣已宣布2日部分地區停班停課。中央氣象署也針對10縣市持續發布豪雨特報。

8月2日停班停課縣市，詳細如下：

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嘉義縣｜梅山、竹崎、番路、大埔及阿里山等5鄉2日停班停課一天。

高雄市｜桃源區、六龜區、那瑪夏區、甲仙區、茂林區、杉林區、美濃區等7區2日停班停課一天。

屏東縣｜霧台、三地門、瑪家、來義、泰武、春日、獅子及牡丹等8鄉鎮2日停班停課一天。

▲▼定量降水預報。（圖／中央氣象署）

▲氣象署定量降水預報圖。（圖／中央氣象署）

中央氣象署表示，今日（2日）西南風再度增強，天氣相當不穩定，易出現短延時強降雨，苗栗以南地區有陣雨或雷雨，新竹以北、東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生，尤其嘉義以南山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

▲▼ 豪雨特報。（圖／中央氣象署）

▲氣象署針對10縣市發布豪雨特報。（圖／中央氣象署）

氣象署1日晚間也持續針對10縣市發布豪雨特報，1日入夜後至2日屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，高雄市山區有局部豪雨或大豪雨，嘉義縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區及南投縣山區、台東縣山區有局部大雨或豪雨，中部、台東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。

豪雨特報
影響時間：01日晚間至02日
超大豪雨：屏東縣。
大豪雨：高雄市。
豪雨：南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市、台東縣。
大雨：台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市。

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