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16個測站雨量破千「紫到發黑」　網看傻：一輩子沒看過

▲▼三日累積雨量圖。（圖／翻攝臉書／台灣颱風論壇｜天氣特急）

 

▲三日累積雨量圖。（圖／翻攝臉書／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者葉國吏／綜合報導　

受到西南氣流影響，中南部將下驚人雨量。根據統計，7月30日到8月2日，短短三天內，全台有16個氣象站的累積雨量破千，其中高雄桃源區的小關山更以1439毫米奪冠，另外還有18個氣象站雨量超過800毫米，網友都說：「第一次看到紫到發黑」。

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臉書民間氣象愛好粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》，發文指出未來三天（2日到4日），南部山區的降雨量可能再飆破1000毫米，而平地也會落在400到800毫米之間。這麼驚人的雨量，真的要小心！尤其山區的土壤早就被連續大雨灌到快飽和，土石流等災害隨時有可能發生，住在山區或常跑南橫的朋友，千萬不要大意！

颱風論壇還整理了過去72小時的降雨資料，網友看了都傻眼，紛紛留言：「黑灰色是什麼魔法？下成這樣真的嚇人」、「小關山這雨量，離譜到不行」、「南橫應該又要封路了吧」、「屏東雨勢根本沒停過！」還有人說，這根本是一年的雨量在三天內下光光，台灣的天氣真是讓人無法預測。

根據氣象署的統計，嘉義、高雄、屏東地區的16個氣象站都在三天內雨量破千，高雄的小關山以1439毫米居冠，其他像溪南、寶山、桃源區公所等測站也都突破1200毫米。氣象署提醒，這波雨勢大概要到下周一才會稍微緩下來，大家還是要繼續做好防災準備，尤其住在山區的朋友，請務必提高警覺！

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