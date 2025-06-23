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全台5月手機銷售榜揭曉！蘋果穩坐冠軍、安卓新機全力反攻

▲▼ 。（圖／傑昇通信提供）

▲台灣5月手機市場回溫　新機與促銷激勵買氣 。（圖／傑昇通信提供，下同）

記者吳立言／綜合報導

根據市調公司統計，全台2025年5月智慧型手機實體通路總銷量達43.1萬台，較4月成長約4%，銷售額同步提升7%。傑昇通信指出，在母親節、端午連假、畢業季與電商促銷檔期推動下，市場買氣略為回溫。

銷售排行榜方面，Apple iPhone 16 Pro（256GB）連續奪冠；Android陣營則由Samsung Galaxy A56（12GB/256GB）拔得頭籌，高階旗艦則由Galaxy S25 Ultra（12GB/256GB）續霸。vivo新機表現亮眼，成為本月最大黑馬；OPPO則因新品節奏保守，銷售表現相對疲弱。

蘋果仍以9款機型進入前20名，穩坐品牌影響力寶座。iPhone 16 Pro與Pro Max（均為256GB）為果粉主流換機選擇。不過，iPhone 16 Pro（128GB）單月銷量下滑17%，為榜單中跌幅最高機型，推測與價格策略與通路促銷調整有關。值得注意的是，iPhone 15（128GB）逆勢成長23%，一舉升至第八名，超越多款新機。傑昇通信分析，此一表現受惠於價格親民、庫存出清與優惠加持，顯示舊機型仍具市場吸引力。

▲▼ 。（圖／傑昇通信提供）
三星合計6款機型擠進排行榜，展現從入門、中階到旗艦的多元策略。Galaxy A56銷量月增近2成，拿下整體第三名；A36也首度進榜。Galaxy S25 Ultra持續穩坐高階市場，即便銷量微跌5%，仍穩居前段。vivo則憑藉Y29s、V50 Lite與V50三款新機強勢回歸，Y29s單月銷量激增近6倍，成為5月成長幅度最大機型。傑昇通信指出，vivo的成功來自快速產品推進與資費搭配優勢，有效搶回中低階市場份額。
相較之下，OPPO本月表現保守，僅有兩款機型進榜。A5 Pro與A3x仍在入門市場維持一定熱度，但新品缺乏話題，若未調整策略，市佔恐持續遭三星與vivo蠶食。

隨著市場逐步進入暑期檔期與新機預熱階段，手機品牌之間的競爭態勢也益發激烈。從5月榜單可見，蘋果仍憑藉品牌影響力穩居高階市場核心，但安卓陣營透過靈活定價與密集新品策略，成功擴大中低階市佔。未來幾個月，隨著iPhone 17系列與更多安卓旗艦登場，手機市場勢必再掀新一波變局，消費者選擇也將更加多元。

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