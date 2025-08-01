暴雨連炸屏東山區　縣府啟動全線防災撤離機制

▲屏東山區連日累積雨量破千，原鄉將預防性撤離。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

受西南氣流影響，屏東地區連日雨勢不歇，尤其山區原鄉已出現多條土石流警戒，8個原鄉更連續4天停止上班上課，周春米縣長今（1）日在災害應變中心召開會議，除要求山區8個原鄉預防性撤離居民，縣府團隊及應變中心進駐單位也要繃緊神經隨時待命，有任何狀況要做緊急立即性處理。

屏東縣政府自7月28日起災害應變中心擴大三級開設，周縣長及縣府團隊嚴陣以待，緊盯氣象動態。然連日大雨不斷，部分地區甚至出現豪雨，雨勢迄今仍未停歇，而依據中央氣象署的資料顯示這波雨勢可能持續到下週，周縣長憂心忡忡，因為很多地區的累積雨量都超過一千毫米，對山區的影響特別顯著。

周縣長今天至災害應變中心聽取簡報，目前縣境內已有29條土石流黃色警戒、10條紅色警戒，另外，大規模崩塌紅色警戒有2處，部分橋樑、道路已實施預警性封閉。

為此，周縣長稍早已經要求山區8個原鄉預防性撤離居民，啟動依親或進入收容中心，並責成原民處長陳美玲務必聯絡到每一位鄉長，請公所落實完成撤離，注意轄區民眾安全。

另也請各原鄉公所掌握有孤島效應地區的物資、醫療狀況，如有不足立刻跟屏東縣災害應變中心聯繫，請求支援，以部落安全、居民安心為優先。

周縣長並呼籲民眾，山區土石呈現鬆軟現象，容易造成邊坡崩塌，請大家盡量避免進入山區，千萬注意安全。