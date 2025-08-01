台中雨量創第7高　「準白鹿」颱風助攻西南風「周末豪雨變強」

▲下波西南風增強時間點為周六到下周一，中南部將有豪雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

連日豪雨影響，南部地區累積雨量已超過1000毫米，其中高雄山區灌破1600毫米，根據氣象署觀測，台中氣象站昨天雨量375毫米創下史上第7高，今天西南風減弱，但中南部仍有局部大雨或豪雨，下波西南風增強為周六到下周一，中南部降雨將再度增加，白鹿颱風可能24小時內生成，將助攻西南風帶來的雨勢。

中央氣象署資深預報員朱美霖指出，近期西南風持續影響，中南部已出現可觀的累積雨量。儘管今天西南風略有減弱，但天氣仍不穩定，高屏山區有豪雨以上等級降雨，中南部有局部大雨或豪雨，大台北、北部和宜花山區有局部午後雷陣雨，且有短延時大雨或豪雨。下波西南風增強預計明天開始到下周一，中南部天氣更不穩定，嘉義以南可能有大雨或豪雨，甚至豪雨等級以上降雨。

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▲降雨預報。（圖／氣象署提供）

朱美霖進一步說明，今晨至上午期間中南部地區的降雨有略為減緩的趨勢，但山區仍有顯著雨勢。尤其嘉義以南山區，日累積雨量仍達200毫米左右。今晨屏東高雄一帶山區更出現短延時強降雨，3小時最大雨量達177毫米，1小時也有84毫米。

她指出，受西南風影響，周一至周四南部地區累積雨量普遍超過1000毫米，高雄山區甚至超過1600毫米。昨日（7月31日）中南部山區因西南氣流影響，高雄山區單日雨量達500毫米，嘉義與台中山區則約為350毫米。台中氣象站當日雨量達375毫米，為設站有紀錄以來第7高。

▲降雨量統計。（圖／氣象署提供）

此外，高雄桃源測站24小時雨量已突破1000毫米，雲林、嘉義山區及南投等地也出現超過500毫米的超大豪雨等級降雨。

另根據目前雷達回波顯示，嘉義以南山區仍有間歇性強降雨，中部平地也有短暫回波移入陸地，雖持續時間不長，但仍有機會造成短延時強降雨，局部雨量可達20至40毫米。氣象署目前針對高屏山區發布大豪雨特報，嘉義山區、南高屏平地與台東山區則達豪雨等級，台中以南與東南部地區亦有大雨等級降雨。

朱美霖提醒，北部地區與宜蘭、花蓮山區雖以午後雷陣雨為主，但今日中午過後亦需留意較明顯的雨勢，可能出現短延時豪雨現象。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

由於台灣東方約1200公里處的低壓區今上午8時有熱帶性低氣壓生成，朱美霖表示，未來有機會增強為輕度颱風，預估將朝東北方向移動，不會直接影響台灣，但整體大氣環境變動，將導致南側西南風再度增強。

朱美霖指出，周六至下周一為下一波西南風增強時期，中南部地區降雨將再度增加，嘉義以南山區有機會出現局部豪雨以上等級降雨，西半部亦有局部大雨或豪雨發生機率。天氣將於下周二以後逐漸回穩，屆時太平洋高壓勢力增強，西南風減弱，西半部轉為午後雷陣雨為主的天氣型態，但仍有局部短暫陣雨機率。

另外，受西南風影響，沿海地區風力較強，目前氣象署持續發布陸上強風特報，馬祖、金門、西北部沿海以及恆春半島、蘭嶼、綠島等地可能出現8級強陣風。海面浪高方面預估沿海有2至3米浪高。

▲熱帶低壓TD13將增強為白鹿颱風。（圖／氣象署提供）