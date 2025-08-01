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高屏8公路封閉＋3處中斷　公路局疾呼別進山區

▲▼台20線南橫公路災阻和管制。（圖／公路局提供）

▲台20線南橫公路部分路段災阻和管制。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

豪雨持續強灌高屏山區，加上明天西南氣流再增強，雨勢將比今天更劇烈，根據公路局統計，目前全台高屏有8處公路路段實施預警性封閉、3處台20線南橫公路道路因溪水暴漲及土石流中斷。公路局疾呼，山區路況不穩，豪雨期間應避免非必要前往，確保安全。

根據公路局統計，截至今天17時，有8處公路路段預警性封閉，主要集中於高雄與屏東地區，包括高雄甲仙區台20線甲仙至荖濃路段（58K+300至72K+500）自7月31日22時起封閉，高雄桃源區台20線撒拉阿塢橋段（90K+700）也從同日早上7時封閉，台20臨93線勤和至復興段、台20臨105線梅山口至向陽段則從7月29日晚間起陸續封閉，所有封閉措施將視天候與路況滾動調整開放時間。

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屏東三地門鄉台24線德文至神山段（27K+400至37K+300）亦於今日下午3時30分起預警性封閉；另外，高雄六龜區台27線中興至大津段、那瑪夏區的台29線民生橋，以及台29臨11線那瑪夏至五里埔便道也分別自7月29日及30日陸續實施封閉管制。

除預警性封閉外，目前也有3處道路受災中斷。包括高雄桃源區台20線南橫公路東莊便橋段（91K+500）因溪水暴漲封橋、99K復興段同樣因溪水上漲阻斷交通，以及104K+500梅山口路段則遭野溪土石漫流淹沒，導致無法通行。

公路局強調，將持續監控氣象與路況變化，並透過CMS電子看板、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視與平面媒體等渠道即時發布最新資訊。呼籲用路人豪雨期間避免進入山區，並事先掌握天氣與道路狀況，做好行程規劃與應變準備。

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