快訊／柯文哲大罷免「確定無法投票」！　最高行政法院抗告駁回

▲柯文哲。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯、莊智勝／台北報導

涉犯京華城案仍在押的台灣民眾黨前主席柯文哲，聲請定暫時狀態假處分、保障他參與726罷免投票權利，台北高等行政法院昨（25日）裁定駁回聲請。柯文哲委任律師昨獲悉結果後提起抗告，最高行政法院今(26日)裁定，抗告駁回，柯文哲確定無法投票。

最高行政法院指出，柯文哲為投票權人，惟因其違反貪污治罪條例等案件，現經法院裁定羈押於台北看守所，並禁止接見通信，無法依投票通知單指定的時間及投票處所前往投票，抗告人於是向原審提起一般給付訴訟，並依行政訴訟法第298條規定聲請定暫時狀態處分，聲明「請求柯於於本案訴訟確定前，應准予以適當方法完成投票。經原審裁定駁回，抗告人不服，提起本件抗告。

最高行政法院法官審酌，提出兩點理由，裁定抗告駁回：

一、憲法第17條所保障的選舉權與罷免權，除憲法明定事項外，並不具備特定的實體法保障內涵，而應由立法者立法建立完整選舉及罷免法制後，憲法所保障的選舉權與罷免權始得以具體化。依選罷法第89條準用第17條第1項規定，罷免案投票人除另有規定外，應於戶籍地投票所投票。而選罷法第17條第1項有關選舉人行使投票權處所的規定，是立法者就選舉或罷免投票的實施所為相關制度設計之一環。現制下，除投票所工作人員於符合法定要件下得例外於工作地投票所投票外（同條第2項規定參照），選舉人均應於戶籍地投票所投票，至選舉人因個人狀況而事實上得否於其戶籍地投票所投票，則非所問。究其立法目的，應係為維護選舉或罷免投票的公平性與公正性，其規定難謂有何違憲之處。

二、抗告人是因受刑事另案羈押而無法自行至其戶籍地投票所投票，立法者既未規定其得以其他方式投票，依上開說明，尚難認抗告人受憲法第17條保障的罷免權遭到實質剝奪，而發生重大的損害或急迫的危險。基於權力分立原則，人民與行政機關間有關如何行使選舉權與罷免權，仍應由實體法規範形成，尚無從由法院以暫時權利保護措施或一般給付訴訟的方式預為介入。本件抗告人並未能釋明具有本案請求所爭執的公法上請求權存在，及本院審酌抗告人因未准定暫時狀態處分，如本案行政訴訟勝訴所生損害，與相對人因定暫時狀態處分所受的公益損害，綜合衡量比較，本件尚無准予定暫時狀態處分的必要。原裁定駁回抗告人的聲請，並無違誤。