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選哪種蛋糕看出你有多想成功！超準心理測驗揭露你的內在野心

▲▼心理測驗,野心,蛋糕,夢想,成功。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲選你最想吃的那款蛋糕，揭曉你心中對夢想的渴望指數。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

你是否懷抱著一個連身邊人都會驚訝的夢想或野心？那些默默努力、等待機會實現心願的人，我們通常稱為「野心家」。不只是胸懷大志，願意主動挑戰新事物的人也屬於這一類。那麼你呢？你有這樣的傾向嗎？不妨來玩日本網站《TRILL》的心理測驗，看看你是否是一位潛藏野心的人！

Q：請以直覺選擇以下四種蛋糕中最想要的一款。

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▲▼心理測驗,野心,蛋糕,夢想,成功。（圖／翻攝自心測官網）

1、起司蛋糕
2、抹茶蛋糕
3、莓果蛋糕
4、巧克力蛋糕

選好了嗎？往下看結果！

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選擇起司蛋糕的人：略帶野心型

你也許不常開口談論自己的企圖心，但其實你內心深藏的願望相當強烈。選擇起司蛋糕的你，往往小心翼翼、不輕易透露野心，可能是為了避免不必要的嫉妒或誤解。

這顯示你擁有一種精明與冷靜的特質，在眾人看不見的地方默默努力，不輕易表露真實想法。雖然表面淡定，但你內心很可能非常渴望被認可，也希望自己的成果能被看見。

雖然有時會想要展現成就感，但請記得挑對對象再分享，避免因此捲入麻煩或誤解。

選擇抹茶蛋糕的人：明顯的野心家

你很有可能是一位標準的野心家，甚至會主動對外表達自己想達成的目標。即使別人不看好，你仍堅持走自己的路，並願意為夢想付出代價。

你擁有十足的自律精神，只要是你認定要完成的事，就會不惜投入時間與精力，即使是一步一腳印也甘之如飴。

但這樣的堅持與企圖心，偶爾也會讓身邊的人產生距離感或嫉妒心。雖然你不輕易被外界影響，但適時聽取他人意見，也能讓你成長得更全面、更受歡迎。

選擇莓果蛋糕的人：並非野心型

你可能不太會主動去追求野心或目標，相反地，你傾向保持低調，甚至會覺得「我這樣就好了」。你性格謙遜、不喜歡出鋒頭，常常把他人需求擺在自己之前。

選擇莓果蛋糕的你，是一個做事謹慎、不冒險的人。即使做決定，也往往需要長時間思考，深怕做錯選擇。

這樣的你在旁人眼中或許顯得溫柔又穩重，但若總是壓抑自我，可能會錯過追求快樂與夢想的機會。記得，你也有權利任性一點，為自己的人生勇敢一回。

選擇巧克力蛋糕的人：安定派，較不具野心

選擇巧克力蛋糕的你，可能不是那種積極追求成就的人。你更重視安定與現狀，對於太大的變動或挑戰，會感到猶豫或不確定。

你或許會羨慕那些成功者的光環，但真正要你去拼、去冒險，可能又會退縮。與其賭上一切，更傾向保守地維持現況。

但也因此，當你內心感到不滿足，卻遲遲無法做出行動時，容易被外在的甜言蜜語誘惑，做出讓自己後悔的選擇。如果能練習多聆聽自己內心的聲音，建立判斷力與勇氣，將會更接近自己理想的生活。

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心理測驗野心蛋糕夢想成功

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