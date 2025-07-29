　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一飛沖天、逆風翻盤！「2025下半年運勢狂飆」5大星座

▲勞工,上班族,下班,工作。（圖／視覺中國）

▲2025下半年開掛的星座TOP5，你上榜了嗎？（示意圖／視覺中國）

記者黃稜涵／綜合報導

轉眼間2025年已進入下半場，有些人還在原地打轉，有些人卻要一飛沖天、逆風翻盤，清水孟國際塔羅小孟老師特別點名「下半年運勢狂飆」的5大星座，不只工作順利、財運大開，整個人簡直像開了掛，快看看你有沒有上榜！

TOP 5：金牛座

[廣告]請繼續往下閱讀...

上半年辛苦又破財的金牛座，終於熬出頭了！下半年開始，你的努力將開始被看見，事業逐步上軌道，連周遭的人都投以羨慕眼光，如果你正在考慮換工作，現在正是好時機，小孟老師提醒，成功來了也別太驕傲，對人和善才能走得更長遠。

TOP 4：摩羯座

摩羯座這半年「財運潛藏」，朋友聚會、社群訊息、小道消息都可能藏有致富機會，只要你夠敏銳、願意嘗試，就能開拓一條新的財路，小孟老師建議，多留意身邊的投資話題，也許就能偷偷補滿你的財庫。

TOP 3：獅子座

獅子座在下半年火力全開，不僅幹勁十足、鬥志滿滿，還會在職場大殺四方。特別是從事業務或銷售的你，靈感與談判能力都會超發揮，接單接到手軟，另外，還有男性貴人相助，想投資或理財，不妨多問問他們的意見。

TOP 2：天蠍座

天蠍座這半年的人緣簡直逆轉勝！曾經的「小人」可能突然對你笑臉迎人，原本的對手也願意合作，職場氛圍輕鬆許多。想升職、加薪、換跑道，現在是絕佳時機，不過，別忘了回饋他人，把這份好運傳遞下去。

TOP 1：射手座

下半年射手座靈感湧現、效率驚人，原本讓人頭大的任務，你都能迅速搞定，表現亮眼到讓主管眼睛一亮！關鍵時刻記得把握機會，主動爭取重要任務，有望升官加薪、迎來人生高光，不過要記得，低調點更安全，別讓小人有機可乘。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
513 3 4625 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新莊箱屍相驗結果曝！　警追行李箱來源
今晚降雨更劇烈　恐連下24小時達紫爆
快訊／2地區雨量明天達停班課標準
新莊箱屍「指紋腐爛」！查不出身分驗DNA
豆花妹出道15年「難得解放內衣」！低胸全被拍 震撼千人：辣喔

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日常生活疼痛或傷害擾人　物理治療師分享撇步強化肌筋膜甩痛

遭台大撤錄取「科展抄襲不道歉？」　中一中女學霸曝原因：很抱歉

他出國發現「很多台灣人都有1習慣」　網曝差異：好處多多

一飛沖天、逆風翻盤！「2025下半年運勢狂飆」5大星座

中南部今晚降雨更劇烈　南部恐連下24小時達紫爆

快訊／2地區雨量明天達停班課標準　24小時估最多降400毫米

大罷免慘敗「跟普發1萬無關」！名醫曝真相　成功罷韓只因1關鍵

館長點名開轟「記得這些人」　計畫進軍澳門...發貨全中國

你是天真還是多疑？超人氣心測看出你內心藏著多少防備

快訊／15縣市豪大雨特報！晚間又有對流雲系移入

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

【普發1萬現金】行政院最晚731覆議　國民黨一定否決

江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場

公開批孫儷「不是好演員」 陸男星遭炎上：飄出爹味

【嘉義水鄉澤國】農田道路「淹成一片汪洋」 嘉義人愣：車子變遊艇

車銀優去當兵了QQ　入伍前公開平頭..依然很帥♥

【台灣女婿】韓國明洞龍鬚糖小哥回台辦婚禮

日常生活疼痛或傷害擾人　物理治療師分享撇步強化肌筋膜甩痛

遭台大撤錄取「科展抄襲不道歉？」　中一中女學霸曝原因：很抱歉

他出國發現「很多台灣人都有1習慣」　網曝差異：好處多多

一飛沖天、逆風翻盤！「2025下半年運勢狂飆」5大星座

中南部今晚降雨更劇烈　南部恐連下24小時達紫爆

快訊／2地區雨量明天達停班課標準　24小時估最多降400毫米

大罷免慘敗「跟普發1萬無關」！名醫曝真相　成功罷韓只因1關鍵

館長點名開轟「記得這些人」　計畫進軍澳門...發貨全中國

你是天真還是多疑？超人氣心測看出你內心藏著多少防備

快訊／15縣市豪大雨特報！晚間又有對流雲系移入

泰柬停火幕後功臣！　學者分析「東協主席國」發揮關鍵影響力

即買即用不設底價！新北分署8/5拍賣罕見「洗切蔬果自動設備」

打造東海岸觀光圈！業者提案申請跨域合作　獲選最高補助50萬

國民黨縣長喊「公投罷免都投不同意」　小草炸鍋出征：立委你家的事

日常生活疼痛或傷害擾人　物理治療師分享撇步強化肌筋膜甩痛

卓榮泰勘災宣佈雲嘉南前進指揮所啟動！　黃偉哲不放棄任一角落

收養小貓連哭48小時「聽1聲音才停」　她回收容所發現心碎真相

慈父「要保人」改小孩　5個月後國稅局揪補罰51.2萬贈與稅

奧運金牌好手王齊麟、學霸女神蔡尚樺　攜手為教育發聲

圖書館偷拍女大生裙底！科大講師被逮　辯：她很美我只拍臉

車銀優去當兵了QQ　入伍前公開平頭..依然很帥♥

生活熱門新聞

王小棣道歉了！　點名「這些立委」：讓你們被牽連

嘉義市不同調上班課！　今早狀況讓風向大逆轉

快訊／加熱菸解禁！國健署有條件通過「2業者、14品項」

快訊／大雷雨北移！　轟3縣市

男友動10下就射「因為妳太正」！一票直男點頭

豪雨炸南部！鄭明典驚出現「自然界少有2情況」

即／高雄今停班停課　百貨公司正常營業

不熙娣班底捲「少林方丈情婦」風波　怒發律師函

不斷更新／停課停班一覽

不斷更新／嘉義市宣布：明宣布正常上班課　

快訊／北捷文湖線列車卡隧道　照片曝光

高虹安挺過罷免！媒體人喊「催票王」是他

快訊／國家警報響！　大雷雨轟北部6縣市

八炯突出國「我盡力了，台灣交給你們」　

更多熱門

相關新聞

想低調卻總變焦點？這3個星座最容易無意間掀起drama風暴

想低調卻總變焦點？這3個星座最容易無意間掀起drama風暴

有些星座因為分享太多、太快，或習慣性地把朋友捲入自己的私生活，才發現自己根本就是drama製造機。以下就是國外網站《Bustle》占星師列出的三個最容易掀起 drama的星座，一起來看看到底是哪幾個星座吧！

你能幾天沒有手機？三大星座不怕失聯

你能幾天沒有手機？三大星座不怕失聯

12星座一周運勢7／28-8／3

12星座一周運勢7／28-8／3

「5個習慣」幫你吸引好運

「5個習慣」幫你吸引好運

關鍵字：

星座運勢財運工作成功

讀者迴響

熱門新聞

少林寺掌門人酒店「脫衣服」爬到女人身上　精液保險套被拿走

即／新莊行李箱棄水溝飄臭味　打開驚見男屍

王小棣道歉了！　點名「這些立委」：讓你們被牽連

嘉義市不同調上班課！　今早狀況讓風向大逆轉

市犬棕棕爆棄養　高虹安：前市府送回動保所

人妻主播搭上新光醫院副院長！私密互動被直擊

林德福揭新北1里誤植開票結果　向選委會反映卻被要求「自行舉證」

日本鬼屋「半白骨屍」證實是台灣旅客！

黃國昌爆「全聯有做衣服？」決標87億比預算書高　顧立雄：呃...

快訊／加熱菸解禁！國健署有條件通過「2業者、14品項」

快訊／大雷雨北移！　轟3縣市

建商連環倒、都更案也貸不到　產業大老憂崩盤

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

B2首發聲

箱屍「位置疑動過」　無明顯外傷身分不明

更多

最夯影音

更多

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

【普發1萬現金】行政院最晚731覆議　國民黨一定否決

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面