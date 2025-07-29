一飛沖天、逆風翻盤！「2025下半年運勢狂飆」5大星座

▲2025下半年開掛的星座TOP5，你上榜了嗎？（示意圖／視覺中國）



記者黃稜涵／綜合報導

轉眼間2025年已進入下半場，有些人還在原地打轉，有些人卻要一飛沖天、逆風翻盤，清水孟國際塔羅小孟老師特別點名「下半年運勢狂飆」的5大星座，不只工作順利、財運大開，整個人簡直像開了掛，快看看你有沒有上榜！

TOP 5：金牛座



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上半年辛苦又破財的金牛座，終於熬出頭了！下半年開始，你的努力將開始被看見，事業逐步上軌道，連周遭的人都投以羨慕眼光，如果你正在考慮換工作，現在正是好時機，小孟老師提醒，成功來了也別太驕傲，對人和善才能走得更長遠。

TOP 4：摩羯座

摩羯座這半年「財運潛藏」，朋友聚會、社群訊息、小道消息都可能藏有致富機會，只要你夠敏銳、願意嘗試，就能開拓一條新的財路，小孟老師建議，多留意身邊的投資話題，也許就能偷偷補滿你的財庫。

TOP 3：獅子座

獅子座在下半年火力全開，不僅幹勁十足、鬥志滿滿，還會在職場大殺四方。特別是從事業務或銷售的你，靈感與談判能力都會超發揮，接單接到手軟，另外，還有男性貴人相助，想投資或理財，不妨多問問他們的意見。

TOP 2：天蠍座

天蠍座這半年的人緣簡直逆轉勝！曾經的「小人」可能突然對你笑臉迎人，原本的對手也願意合作，職場氛圍輕鬆許多。想升職、加薪、換跑道，現在是絕佳時機，不過，別忘了回饋他人，把這份好運傳遞下去。

TOP 1：射手座

下半年射手座靈感湧現、效率驚人，原本讓人頭大的任務，你都能迅速搞定，表現亮眼到讓主管眼睛一亮！關鍵時刻記得把握機會，主動爭取重要任務，有望升官加薪、迎來人生高光，不過要記得，低調點更安全，別讓小人有機可乘。