全台好多房！聯誼台積電男「一見面秒幻滅」　熟女嘆：我也年薪百萬

▲原PO感嘆，相親聯誼頻頻遇炫富哥。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「年紀大了，遇到的對象都愛講錢？」一名熟女透露，認識好幾位對象總喜歡把錢掛嘴邊，其中一名自稱在台積電工作，吐露再賺幾千萬就要退休，全台也有好幾間房，狂炫耀的言行舉止令她反感不已。文章引發熱議，網友則直言「有想走入婚姻，談錢是很重要的」、「你願意找薪水比你低的對象嗎？」

一名30多歲女網友在Dcard透露，與前任分手後，身邊親戚、婆媽、老師紛紛熱心介紹對象給她，但有些人光看照片或臉書貼文就讓她興致缺缺；也曾遇過一位聊得還不錯、見了好幾次面，卻因雙方年齡差距太大，最終還是選擇放棄發展。

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原PO還說，曾認識一位在台積電工作的對象，原本聊天過程都頗有感覺，結果一見面就幻滅了，約去看電影時，對方還狂盯著手機不放，誇口再賺幾千萬就可退休，在全台灣也有好幾間房等。

事實上，原PO也年薪百萬，家裡也沒有任何經濟負擔，但遇到對象老是喜歡把錢掛嘴邊，令她反感不已，「好幾個開口閉口都是錢耶...是不是年紀大了...遇到的對象都開始用錢在衡量關係可不可靠呢？」

底下網友熱議，「有想走入婚姻，談錢是很重要的」、「當然可以不談錢，那你願意找薪水比你低的對象嗎？」「我通常都會說生活還過得去，然後大部分女生就不理我了」、「我遇到的也這樣，炫錢、炫人脈、炫經歷，真想說要是有這些錢的話，就快砸在我身上，不要只出一張嘴在那邊炫」、「會說自己有錢的...通常不是真的那麼有錢，我有朋友吃過這種虧，以為男友有錢，後來才知道根本是騙人的」、「有沒有錢雖然很重要，但真正願意花在你身上的更重要」。