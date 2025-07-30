地下放款賺大錢！1家3口慘被囚禁24hrs　水桶運肉票畫面曝

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名從事地下放貸的林姓男子，近年來因為生意不錯賺了不少錢，因此被蔣姓同業盯上，蔣男今年5月間夥同王姓、周姓、鄂姓男子等人，將林男的兒子約出，隨即將他控制並向林男夫妻開口要1億元，夫妻出面後只答應給300萬元，但也被拘禁控制，林男最後不得已透過關係湊了1140萬，3人才平安獲釋。

高雄市警方獲報後，循線逮捕王、周、鄂3名嫌犯，但主嫌蔣姓男子聽到風聲逃逸，檢察官偵辦後，今（30）日偵結將3名嫌犯依擄人勒贖罪起訴，並對蔣發佈通緝。

據了解，蔣男和林男都是從事地下放貸業務，但林男生意做得風生水起，蔣男卻普普通通，蔣男今年4月間因缺錢周轉，於是把目標鎖定賺了不少錢的林男，並找來王姓、周姓、鄂姓男子一起策劃這起擄人勒贖案。

▲林男的兒子在茶藝館被綁匪塞進水桶，並用推車轉移地方藏匿。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

今年5月間，王男先佯稱要購買精品，將林男的兒子騙到某茶藝館，林男的兒子一現身，嫌犯等人就拿球棒、電擊棒將他控制住，隨即把他塞入水桶，綁到某處民宅藏匿。

蔣男等人再以林男兒子的手機，騙出林男太太，要求她拿出一億元才放人，但林男太太只答應給300萬，嫌犯等人竟嗆說「只有300萬就把你們都埋了」，雙方談不攏，蔣男等人只好再把林男騙出，最後林男一家三口都被嫌犯控制。

蔣男等人過程中不斷恫嚇，還拿出手槍嗆聲，最後林男為了家人的安全，四處籌錢，最後共湊了1140萬，一家三口才安全獲釋，蔣男等4名嫌犯拿到錢後，蔣男拿走600萬，另外540萬則由三人均分。

高雄警方獲報後，隨即展開偵辦，並循線先逮捕王姓、周姓、鄂姓男子，可惜的是，蔣姓主嫌提早收到風聲，提前落跑出國，目前行蹤成謎，檢察官偵辦後，今（30）日偵結將3名嫌犯依擄人勒贖罪起訴，並對逃逸的蔣男發佈通緝。