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大陸 大陸焦點 特派現場

微信16億戶告別0.1元最低費！　提現手續費下限下調至0.01元

▲▼微信。（圖／CFP）

▲微信單筆服務費最低收費門檻由原本的0.1元降至0.01元人民幣。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸支付工具「微信」在全球擁有16億用戶，近日針對「微信零钱」提現服務費政策進行調整，自7月25日起，單筆服務費最低收費門檻由原本的0.1元降至0.01元（單位：人民幣，同下）。此次提現門檻下調，有望提升小額資金的流動性，讓基層使用者或臨時收款族群受益。

綜合陸媒報導，微信近日調整「微信零钱」提現手續費計算規則。根據《財經網》科技披露，自7月25日起，微信已全面更新提現收費政策，單筆服務費最低下限從0.1元降至0.01元。此舉被視為對用戶小額提現需求的回應，大幅降低用戶使用成本。

根據此前規定，微信用戶每個身份證號可享受1000元終身免費提現額度。超過後，按提現金額的0.1%收取手續費，單筆最低收費0.1元。這意味著即使僅提現1元甚至0.01元，仍需支付0.1元費用，造成不少小額交易成本偏高的問題。

根據新政策，若0.1%手續費金額不足0.01元，系統將按「0.01元」計收，從而有效解決長期以來的小額提現「不划算」問題。

自2016年3月起，微信開始對用戶超過免費額度的提現行為收取手續費。微信方面表示，費用是為了「平衡銀行產生的交易成本」，包括從銀行卡扣款、轉帳及支付等所涉費用。

但是，手續費問題近年來也引發社會關注。據《新聞晨報》2024年報導，一名法學專業學生因5萬元提現被扣50元手續費（換算200元台幣）而提起訴訟，事件登上熱搜，引起輿論熱議。

還有網友直言「早被手續費折磨很久」，有用戶指出父母農村賣菜辛苦半年收入2萬元，卻須繳納20元提現費（80元台幣），相當於白送出40斤蔬菜利潤，等於白做工了，對於基層打工族相當不友善。

經過多難抗議與申訴，微信官方客服回應稱，此次更新旨在進一步提升支付體驗，並持續優化收費透明度與用戶滿意度。「此次提現門檻下調，有望提升小額資金的流動性，讓基層或臨時收款族群受益。」

此外，微信支付的「遺失提醒」功能也於今1日登上熱搜，引發熱烈討論。該功能透過消費紀錄匹配，用戶若在消費後遺留物品，商家可直接透過支付後台向顧客發送通知提醒，無須取得電話號碼，即可主動聯繫找回遺失物。

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