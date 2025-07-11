他急開街口支付「真的還有錢」　一票人提領傻眼：扣完手續費剩8元

▲街口支付。（圖／記者湯興漢攝）



網搜小組／劉維榛報導

國內電支龍頭「街口支付」母公司街口金融科技公司，爆出36億元股權糾紛，而合作商家包括全國電子、東森購物、PChome 24h購物、momo都宣布停用支付功能。一名網友也急著直呼，很久沒有使用街口，結果一開APP裡面還有24元，卻無法領出來，引來其他網友紛紛回應，「只能轉出8元，被扣15元！」

一名網友在臉書《爆廢公社公開版》表示，看到街口支付母公司捲入與泰山企業36億元股權交易糾紛，於是他趕緊打開街口支付APP，沒想到裡面還有錢，但因為選擇提領的帳戶正在維護中，因此無法把24元轉出來。

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文章引來一票網友也急著領出來，「我剛也領出來了」、「我被扣15元手續費，有三次付款紀錄就可以免手續費」、「我緊張到把APP刪掉了」、「我剩23元只能轉出8元，被扣15元（手續費）」、「找店家有用街口付掉」、「我只能提領9元，因為24元要扣15元手續費」、「還好我早就領出來了，裡面只有3元」、「超商可以使用嗎？我裡面還有29元欸」、「我用台新可以領，還免手續費」。

根據街口支付官方網站指出，用戶每月可享最高30次提領免手續費優惠，但須依照會員等級來對應免費提領次數，銅牌0次、銀牌5次、金牌10次、白金15次、尊爵30次。至於該如何升等條件，就要看付款筆數與金額，舉例來說，每月有消費3筆（不限金額）就能成為銀牌。

官方網站也提醒，若是當月提領次數超過等級權益提領免手續費優惠次數，每筆提領將收取手續費新台幣15元。

▲▼依照消費次數與金額，會員等級越高，每月免費提領次數就越多。（圖／翻攝官網）

今（11日）稍早街口支付發布聲明，強調「街口支付為獨立經營的子公司，且為受金管會所監管之電子支付機構，擁有完整的經營團隊、自主的公司治理架構與嚴謹的內控制度，所有的代理收付款項及儲值餘額皆受到 100% 的信託保障，用戶、店家權益絲毫不損」。

街口支付也指出，「街口支付所有業務、財務流程，皆依照相關法規與公司的管控機制執行，與母公司目前所面對的民事程序並無關聯。本公司營運、財務、用戶、店家權益皆不受影響，所有用戶服務、店家合作皆穩定如常」。

對於街口支付爆停用潮，金管會表示，街口支付昨（10）日已通報重大偶發事件，最晚7月21日前提書面報告，街口支付收取的用戶資金依規定需100%交付信託銀行保管，信託專戶資金不受影響。