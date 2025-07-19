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罵老闆辦公室抽菸「傻X」被開除　案件拖7年！2審判決員工又輸

▲抽菸,吸菸,肺癌,尼古丁。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲大陸一名女職員在網路痛罵老闆在辦公室抽菸被開除，案件纏訟七年，二審判決還是輸了。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者任以芳／綜合報導

北京一名女職員因不滿老闆在辦公室抽菸，在微信朋友圈發狂罵「傻X！去死！」激動的字眼，遭公司以「嚴重違紀」為由解雇，雙方因此對簿公堂。該起案件訴訟長達七年，近日二審判決出爐，北京市第二中級人民法院最終裁定：公司解除勞動合同合法有效，駁回當事人上訴，維持一審原判。

綜合陸媒報導，該起事件起於2018年9月27日，當時擔任人力資源管理職務的徐小嬌不滿老闆在辦公室抽菸，在微信朋友圈發布內容稱，「在辦公室抽菸的人是傻X嗎？怎麼還不去死……實名制詛咒你全家。」此言一出，引發公司注意被舉報，並根據公司《員工手冊》進行處理。

該公司手冊明訂，辱罵、誹謗、威脅、恐嚇、毆打他人等行為被視為「丙類過失」，將扣發30%績效工資，並視為嚴重違反公司規章制度，公司得以即時解除勞動合同。2018年10月8日，公司以徐小嬌言論構成嚴重違紀為由，依法解除與其的勞動關係。

徐小嬌不服，首先申請勞動仲裁，主張公司違法解雇，應支付其賠償金共計139,881.61元（單位：人民幣，同下），但仲裁機構未予支持。其後，她向法院提起訴訟，主張自己並無針對特定對象，僅是針對辦公室吸菸行為發表評論，應受言論自由保障。

一審法院審理後認為，徐小嬌所簽署的《員工手冊》對於辱罵行為已有明確規範，其在微信公開平台使用激烈用語，有損他人身心健康，構成丙類過失，屬嚴重違紀行為。法院指出，公司依法解除與其的勞動關係具備事實與制度依據，並未違法，因此駁回徐小嬌的訴求。

徐小嬌不服判決，上訴至北京市第二中級人民法院，主張其發文是因勸阻上司吸菸未果，屬正當行為，並援引《勞動合同法》與《北京市控制吸菸條例》主張自己有權揭露危害健康行為。她也辯稱手冊中所列丙類過失，應當要求辱罵具明確對象且造成嚴重後果，並不適用於本案。

但二審法院不予認同，指出公司所提交的員工手冊經合法程序制定，具法律效力。法院認為，徐小嬌所發內容已遠超「不文明用語」的範疇，屬於公開辱罵他人，影響公司管理秩序與同仁人身尊嚴。

對於徐小嬌主張其行為屬制止吸菸的正義之舉，法院指出，即便他人行為不當，員工亦應以合理合法方式反映問題，而非透過社交平台發表帶有詛咒與惡意攻擊性的言論。其行為明顯超出正當範圍，違反公司制度，不具合法性。

二審法院認定原審認事用法正確，駁回徐小嬌上訴，維持原判，公司解除勞動關係行為無違法。

關於該起案件，大陸網友看法兩極，有人認為「不管是誰在辦公室確實很沒水準」「員工辱罵不對，但沒必要到開除」。也有人支持按照公司員工手冊規定，言論自由必須邊界。

大陸法律專家指出，雖然員工具有表達意見的自由，但企業亦有維護辦公秩序與人際尊重的權利。「若使用過激、侮辱性言語，可能會超出法律保護範圍，導致勞資糾紛甚至失去工作機會。」

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