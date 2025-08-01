川普關稅翻牌　各國反應一次看！瑞士「重課39%」協議卡關原因曝

▲ 川普公布調整後的對等關稅，除加拿大以外延至7日實施。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普政府7月31日簽署行政命令，調整數十國對等關稅稅率，並對轉運至美國「洗產地」避稅的商品課徵40%高關稅，未入列的國家則面臨10%額外關稅，以下請見各國對川普最新稅率的回應。

柬埔寨

關稅從原先的49%大幅降至19%，總理洪馬奈在臉書發文表示，「這對柬埔寨公民和經濟發展是個好消息」，還感謝川普「促成柬埔寨軍隊與泰國軍隊停火」，兩國上周才爆發邊境衝突。

泰國

財政部長皮猜（Pichai Chunhavajira）在X平台發文指出，19%稅率「反映泰美之間的深厚友誼與夥伴關係」，較原先的36%大幅下降。他強調，政府認知到關稅對企業及農民的影響，已準備全面支持措施，包括軟性貸款、補貼及稅務措施。

台灣

總統賴清德在臉書表示，台灣面臨20%「臨時關稅」，較4月2日宣布的32%有所降低。他提到，「若達成協議，可預期關稅稅率將進一步降低」，未來將討論供應鏈合作及232條款相關議題。

馬來西亞

關稅從7月川普通知函中的25%降至19%，總理安華在國會表示，「明天的一般關稅稅率將緩解，不會對我們的經濟造成負擔」，也證實川普將出席10月在馬來西亞舉行的第47屆東協峰會。

日本

作為亞洲第二大經濟體，日本7月23日與川普達成協議，關稅從25%降至15%，汽車關稅同樣調降至15%。內閣官房長官林芳1日在記者會上表示，新稅率「將降低美國貿易政策不確定性，減少經濟衰退風險」。

印度

印度尚未與美國達成協議，仍面臨25%關稅。商工部長戈耶爾（Piyush Goya）31日向國會表示，印度正與美國協商，爭取在今年10月至11月以前達成一項協議，並強調政府高度重視保護農民、企業家及中小企業，將採取一切措施維護國家利益。

澳洲

維持10%關稅，為美國貿易夥伴中稅率最低國家之一。澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）稱其為對政府的肯定，「代表澳洲產品現在在美國市場上競爭力更強」，並稱澳洲與美國外交以「冷靜且穩健」方式進行。

瑞士

川普祭出高達39%的嚴厲關稅，較4月的31%有所上升。瑞士政府對此表示「非常遺憾」，總統兼財政部長凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）坦言，與川普的最後通話未能達成協議，「貿易逆差仍是關鍵問題」。

瑞士去年與美國的雙邊貿易額達884億美元，主要出口商品包括藥品、貴金屬和奢侈手錶。