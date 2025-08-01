快訊／18縣市豪大雨特報　下到明天

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對18縣市發布豪大雨特報，西南風影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（1）日高雄市山區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，嘉義縣山區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區及台東縣山區有局部大雨或豪雨，桃園以北、中部、台東地區及宜蘭、花蓮、新竹、苗栗山區有局部大雨發生的機率。

豪雨特報

影響時間：01日下午至02日上午

＊大豪雨：高雄市山區、屏東縣山區

＊豪雨：嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣山區

＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣

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▲氣象署豪大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日西南風影響，水氣偏多、天氣不穩定，容易出現短延時強降雨，苗栗以南地區及東南部山區整天不定時有陣雨或雷雨，中南部地區下雨時間長，仍有大雨或局部豪雨發生的機率，尤其南部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，至於北部及東半部午後雷陣雨的機率高，大台北地區及其他山區有局部大雨發生的機率。

溫度部分，今日中南部及台東高溫約29至32度，其他地區約33至35度，感受會較為悶熱。



另外，台灣東方約1200公里處的低壓區今日上午有熱帶性低氣壓生成，未來有機會增強為今年第10號颱風「白鹿」，預估將朝東北方向移動，不會直接影響台灣，但整體大氣環境變動，將導致南側西南風再度增強。

資料來源：氣象署