　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／18縣市豪大雨特報　下到明天

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對18縣市發布豪大雨特報，西南風影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（1）日高雄市山區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，嘉義縣山區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區及台東縣山區有局部大雨或豪雨，桃園以北、中部、台東地區及宜蘭、花蓮、新竹、苗栗山區有局部大雨發生的機率。

豪雨特報
影響時間：01日下午至02日上午
＊大豪雨：高雄市山區、屏東縣山區
＊豪雨：嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣山區
＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大雨特報

▲氣象署豪大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日西南風影響，水氣偏多、天氣不穩定，容易出現短延時強降雨，苗栗以南地區及東南部山區整天不定時有陣雨或雷雨，中南部地區下雨時間長，仍有大雨或局部豪雨發生的機率，尤其南部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，至於北部及東半部午後雷陣雨的機率高，大台北地區及其他山區有局部大雨發生的機率。

溫度部分，今日中南部及台東高溫約29至32度，其他地區約33至35度，感受會較為悶熱。

另外，台灣東方約1200公里處的低壓區今日上午有熱帶性低氣壓生成，未來有機會增強為今年第10號颱風「白鹿」，預估將朝東北方向移動，不會直接影響台灣，但整體大氣環境變動，將導致南側西南風再度增強。

資料來源：氣象署

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 3 0336 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／桃園資源回收廠全面燃燒！下風處民眾快關窗
快訊／大雷雨炸北北基　國家警報響
阿伯對前車「下跪、鑽車底」　結局超級暖獲18萬讚
關稅攤牌！投信：台灣握3籌碼　有望再拚延長賽對談資格
快訊／士林「7工人吸入揮發性氣體」倒地受困！　啟動大量傷患機
一家5口墜谷17歲少女罹難！生父悲痛認屍
「準白鹿」颱風助攻西南風「周末豪雨變強」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／大雷雨炸北北基　國家警報響

1國家槓上川普！50%超高稅「一瞬間降回10%」PTT炸鍋　真相逆轉

快訊／18縣市豪大雨特報　下到明天

端4千億美元換更低稅率？「賴清德喊保密」　PTT炸鍋：日韓都能說

用「3不1沒有」總結關稅記者會！媒體人喊沒重點：想念柯文哲了

中秋+雙十連假「離島航線釋17萬張機票」　8/4起開搶

「氣流中心軸線」兩天後通過台灣　鄭明典：中南部要事先準備

「讓那麼多還是實質32%！」　藍委批賴清德：1年多辦了哪些大事

台大「18人疑食物中毒」業者遭勒令停業　衛生局急採檢2飯捲送驗

她騷擾藍委「討普發4萬」轟騙票！蘇一峰：這就是現在青鳥的水準

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

黑貴賓趴桌像塊濕抹布　阿北擦手被嚇爛猛拍胸

台中暴雨馬路變河流！ 駕駛們無奈水上開車

朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」

【恐怖激流】彰化暴雨狂炸！6車被沖進排水溝

【泰格與雪兒】中華電信

快訊／大雷雨炸北北基　國家警報響

1國家槓上川普！50%超高稅「一瞬間降回10%」PTT炸鍋　真相逆轉

快訊／18縣市豪大雨特報　下到明天

端4千億美元換更低稅率？「賴清德喊保密」　PTT炸鍋：日韓都能說

用「3不1沒有」總結關稅記者會！媒體人喊沒重點：想念柯文哲了

中秋+雙十連假「離島航線釋17萬張機票」　8/4起開搶

「氣流中心軸線」兩天後通過台灣　鄭明典：中南部要事先準備

「讓那麼多還是實質32%！」　藍委批賴清德：1年多辦了哪些大事

台大「18人疑食物中毒」業者遭勒令停業　衛生局急採檢2飯捲送驗

她騷擾藍委「討普發4萬」轟騙票！蘇一峰：這就是現在青鳥的水準

六月迎50歲放話攻讀博士班 　兒女爆發「媽媽為何要讀書？」

賴清德指「20％關稅還沒談完」　陳智菡轟：要鴕鳥到什麼時候？

聲明稿／君綺醫美澄清Google AI摘要誤植麻醉事故不實資訊

排隊到深夜！雞湯名店換房東　店面5300萬賣出　　

快訊／桃園資源回收廠全面燃燒！黑煙竄天際　環保局曝受影響區域

毛孩消暑去！全台首座公立寵物戲水池8/1啟用　北市狗公園增中犬區

美媒警告庫明加別步上他後塵！　德國軟豆當年棄湖人大約淪笑柄

台積電設廠換不到豁免！關稅20%只是前菜「半導體恐遭更狠關稅」

影／憲兵特勤教官改拿獵槍　變「外來種獵人」保衛台灣生態

樂天女孩進軍香港！　琳妲準備好美食清單

大雨狂炸台中馬路慘變河流　水利署狂發13區「3小時淹水警戒」

生活熱門新聞

台中雨量創第7高　「準白鹿」颱風助攻西南風「周末豪雨變強」

快訊／豪雨炸不停！　6縣市19區鄉今停班課

快訊／又有熱帶低壓生成　24小時內增強為白鹿颱風

讓割喉孫先睡！律師揭「外公也要請律師了」

他一看日韓「減最多稅率是台灣」酸：果然會談判

不用靠發錢！他曝「民進黨1大招」挽回民心

快訊／18縣市豪大雨特報　下到明天

雨還要下！紫爆擴大豪雨以上熱區曝

男友動10下就射「因為妳太正」！一票直男點頭

正妹街頭「甩按摩棒」　身分是G級女優

媒體人用「3不1沒有」總結關稅記者會

「讓那麼多還是實質32%！」　藍委批賴清德

1國家槓上川普！50%超高稅「一瞬間降回10%」

豪雨連炸！阿里山現場照曝光

更多熱門

關鍵字：

氣象雲天氣氣象大雨豪雨大豪雨超大豪雨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布：台灣稅率20％

新莊箱屍逆倫！鄰曝一家人背景：常吵架

川普對等關稅8／1開徵　各國稅率一次看

快訊／新莊箱屍案指紋比對結果曝光！　29歲男跟死者「父子關係」

即／黃呂錦茹開庭20分鐘後　改口認罪了！

即／台灣列中後段　各國最新稅率一次看

快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕

一家5口南橫墜谷亡！14歲兒獨活崩潰：媽媽騙我

台灣關稅20％　賴清德臉書被洗爆

信義割喉男被分手自認「人財兩失」　埋伏狠殺女公關

台灣關稅20％　謝寒冰一句話總結

白宮：對等關稅未達成協議者午夜前通知

獨／高雄5口墜谷慘況曝　疑17歲女「頭部只剩下巴」

阿伯對前車下跪　結局暖獲18萬讚

川普簽行政命令　未列名國家一律課10％

更多

最夯影音

更多

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面