快訊／20%不是談判目標　賴清德：繼續談判爭取更有利稅率

記者陳家祥／台北報導

各界關注的美國對等關稅稅率，美國在美東時間7月31日公布台灣適用的稅率為20%。總統賴清德今（1日）召開記者會表示，談判到目前為止，雖然已獲致階段性成果，由32%調降到20%，「但20%從一開始就不是談判目標」，最終的總結會議還沒進行，所以並沒有得到最終的稅率，這也是暫時性關稅的由來。

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

各界關注的美國對等關稅稅率，美國在美東時間7月31日公布台灣適用的稅率為20%。總統賴清德今（1日）召開記者會表示，談判到目前為止，雖然已獲致階段性成果，由32%調降到20%，「但20%從一開始就不是談判目標」，最終的總結會議還沒進行，所以並沒有得到最終的稅率，這也是暫時性關稅的由來

賴清德說，在今天稍早，美國政府通知我國談判代表鄭麗君副院長，告知台灣暫時性的關稅20%稅率，自從4月2日美國對世界各國進行新的關稅政策後，台灣積極與美國政府進行4次實體談判、多次的視訊談判，過程展現雙方的誠意，並且秉持解決台美貿易逆差、創造台美互補互利的方向在進行。

賴清德表示，談判到目前為止，雖然已獲致階段性成果，由32%調降到20%，「但20%從一開始就不是台灣談判的目標」，希望在後續談判中爭取台灣更有利、更合理的稅率，這部分美國政府也表達意願跟台灣進行談判。

「談判已經完成技術性的磋商。」賴清德強調，最終的總結會議還沒有進行，所以並沒有得到一個最終的稅率，這也是暫時性關稅的由來。最後，賴特別感謝鄭麗君副院長、楊珍妮政委率領的談判團隊，這幾個月來非常辛苦，不管在台灣或在美國隨時命，其實在台灣包括我本人，還有副總統、國安會秘書長吳釗燮、行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安等，相關首長也在台灣待命談判支援。

賴清德說，不管稅率最後如何，對台灣的產業勢必帶來衝擊，感謝卓榮泰院長在4月4日就提出因應美國對等關稅對中小企業衝擊的支持方案，也進行20場左右的座談，也把特別預算從880億提高到930億，特別條例已經送進立法院審議完畢，希望行政院能儘速將預算送到立法院審議，讓特別預算能儘速執行，協助中小企業因應這次新的美國關稅。

▲總統賴清德召開記者會談關稅。（圖／翻攝自YouTube／賴清德）