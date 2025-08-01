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半導體、232條款目前僅原則性磋商　賴清德：調查公布後會明朗

▲▼總統賴清德召開記者會談關稅。（圖／翻攝自YouTube／賴清德）

▲總統賴清德召開記者會談關稅。（圖／翻攝自YouTube／賴清德）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德1日上午舉行記者會，說明台美暫時性關稅20％稅率時，被問及半導體關稅與232條款的看法與台灣準備狀況。賴清德表示，美國目前對於半導體跟ICT等調查尚未公布，所以現在只是進行原則性磋商，公布後談判團隊會就232來談判，那時候情況就會明朗。

賴清德表示，稍早也有提到232的問題，基本上，這次談判美國有一些議題設定，雖然台灣也提出本身的主張，不過美國也有提出議題設定，雙方坦誠、誠意地進行談判。

賴清德說，這也是為何232跟對等關稅一起談的原因，另外一個原因是，台灣對美國貿易逆差，主要來自半導體、ICT跟電子零組件產業，美國也希望就這部分，最後大家一起來談，問題在這裡。

賴清德指出，美國目前對於半導體跟ICT等調查尚未公布，所以現在只是進行原則性磋商，公布後談判團隊會就232來談判，那時候情況就會明朗。

所謂美國232條款來自1962年《貿易擴張法》(Trade Expansion Act）第232條，用來調查進口產品是否危害國家安全。由美國商務部產業與安全局調查，若產品對美有威脅，總統可加徵關稅、限進口量或用其他招方法保護美國。

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