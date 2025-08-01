台灣關稅20%！盧秀燕喊話賴清德：趕快收心處理國家重大危機

記者許權毅／台中報導

美國今公布台灣適用的關稅稅率為20%，總統賴清德表示，最終目標是爭取對等關稅能合理，台對美投資多少金額，有保密協議，無法說明。台中市長盧秀燕今受訪指出，「建議賴總統趕快把心收回來，專心處理國家重大危機。」

▲台中市長盧秀燕今日針對關稅20%議題喊話總統賴清德「快收心」。（圖／記者許權毅翻攝）



盧秀燕今早說，建議大家先不要苛責賴總統跟談判團隊，因為在國際間的談判是非常不容易的事情，但另一方面，美國宣布我們的關稅是20%，這當然是國家重大危機，因為台灣的產業及出口，跟日本、韓國有高度的競爭性，如果說日韓關稅是15%，而我們是20%的話，對我國的財經產業會造成重大影響跟衝擊，我想不只是對出口與經貿，對國內的經濟也會產生連動效應。

盧秀燕強調，「所以我建議賴總統這段時間趕快把心收回來，專心在處理國家的重大危機上。我覺得賴總統眼前最重要有兩件事要做，第一件事就是專心國政，處理好財經的重大危機、美國關稅的問題，第二個就是針對中南部地區災後復建全力付出」。

總統賴清德於今早記者會說，最終目標是爭取對等關稅能到合理，對台最有利，同時也爭取232關稅對台灣的ICT產業、電子零組件產業不至於造成衝擊，這是最終目標。另外，也希望在談判過程中，能深化台美經貿合作，同時促進在國安科技及多元領域的合作，創造台美長期利益，這也是談判另一個目標。

至於最想保護、最困難的是什麼？賴清德說，世界各國都一樣，在跟美國談判時都有想要保護的產業跟利益，「我一開始就有講到，台灣談判過程秉持四原則，保護國家利益、保護產業利益、保護糧食安全、保護國人健康」，這四個是我們要談判的原則，但我們有堅持的時候，自然就要進行彼此間的搓商。

而針對投資多少、金額部分，賴清德說，因為還在談判，目前基於雙方保密協議，還沒有辦法跟社會大眾說明，這點敬請諒解。