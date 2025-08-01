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用「3不1沒有」總結關稅記者會！媒體人喊沒重點：想念柯文哲了

▲▼總統賴清德召開記者會談關稅。（圖／翻攝自YouTube／賴清德） 

▲總統賴清德稍早說明現階段談判進度。（圖／翻攝自YouTube／賴清德）

記者曾筠淇／綜合報導

白宮公布的最新名單可知，台灣被美方列入20%調整後關稅國。總統賴清德稍早召開記者會，說明現階段談判進度，只是談判有簽保密協定，所以在確定最終稅率前，不能公布細節。對此，媒體人羅友志用「3不1沒有」來總結這場記者會，直言「沒有重點」。

總統府上午11時30分舉行「因應美國對等關稅政策記者會」，由總統賴清德親自說明現階段談判進度。賴清德指出，這次美國對世界各國推動的新關稅政策，談判國家有很多，大家都遵守經貿談判慣例，有簽保密協定，因此在確定最終關稅之前，雙方不得公布談判細節。

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賴清德也說，從4月2日以來，台灣和美國的談判都很有誠意，雖然已經完成階段性成果，從32%降到20%，但會繼續努力爭取最後更好的稅率。他也強調，「談判過程中不斷跟美國說明，攸關國會權力的一定要經過國會同意，台灣是民主國家、法治社會，必須向國會跟社會負責，談判完成後，攸關國會權力部分一定會報告、取得同意」。

對此，羅友志則在臉書粉專「羅友志 友話直說」上發文表示，關稅記者會就是「報喜不報憂、保密不好說、國會不要跑。」他以「三不，一沒有」來總結這場記者會，直言「沒有重點」。羅友志還說，他突然想念柯文哲了，如果今天是對方坐在那邊，「這場記者會，會不會大家聽得懂？」

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