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神主牌裡藏毒！仁德男闖紅燈被攔　警查獲「彩虹菸」與K他命

▲警方查獲男子神主牌內藏有罕見「彩虹菸」與K他命毒品。（記者林東良翻攝，下同）

▲警方查獲男子神主牌內藏有罕見「彩虹菸」與K他命毒品。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市歸仁分局文賢派出所警員巡邏仁德街頭，攔查一輛闖紅燈機車，竟意外在神主牌內查獲毒品「彩虹菸」與K他命，警方直呼這起案例「藏毒手法太離譜」，將持續溯源追查毒品來源與流向。

▲警方查獲男子神主牌內藏有罕見「彩虹菸」與K他命毒品。（記者林東良翻攝，下同）

警方指出，文賢派出所所長陳俊吉與警員吳季涓於7月30日凌晨在仁德區中正路一段巡邏兼查報災情時，發現一部機車闖紅燈，立即上前攔查。駕駛王男（25歲）面對盤查時神情慌張、言語閃爍，警方起疑進一步檢查。

▲警方查獲男子神主牌內藏有罕見「彩虹菸」與K他命毒品。（記者林東良翻攝，下同）

經王男同意開啟置物箱後，警方赫見一尊供奉用的「神主牌」擺放其中，打開後驚見藏有6根疑似毒品「彩虹菸」與1包毛重1公克的K他命，王男見躲不過警方，坦承毒品為其所有，全案依毒品危害防制條例罪嫌送辦，另涉毒駕部分則待檢驗結果進一步處理。

▲警方查獲男子神主牌內藏有罕見「彩虹菸」與K他命毒品。（記者林東良翻攝，下同）

警方說明，「彩虹菸」外型酷似糖果或香菸，實際上為摻有毒品的製品，具有高度危險性，此次與K他命一同查獲，研判王男涉有吸毒甚至販毒之嫌，將深入追查其背後毒品來源。

歸仁分局長廖水池強調，為防制青少年暑期誤觸毒品、捲入詐欺，警方持續推動「青春專案」，朝「向下刨根、向上溯源」掃毒打詐，全面守護青少年健康與市民治安。

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