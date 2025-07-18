台中行人違規畫面太驚悚　警45天開871張罰單....全是貪快

記者鄧木卿／台中報導

台中警方全力取締不禮讓行人的汽機車，試圖擺脫行人地獄惡名，同時也不放過任意闖紅燈、任意穿越道路的路人，警方公布6月至7月中旬所發生的行人挨撞事故，畫面驚悚，45天內針對違規路人共開出871張罰單，罰款43萬5500元，警方呼籲民眾，未依規定行走的後果，輕則擦挫傷、重則有生命危險，不可不慎。

▲▼台中警六分局45天內針對違規路人開出871張罰單。（圖／警方提供，下同）

台中市警察局第六分局自6月1日起針對商圈、市場、學校及公園等區域，安排員警重點巡邏查察，主動舉發違規行為，一個半月的執行成果，共取締871件違規行人，每件罰單500元。

行人違規樣態大多是，在多車道且車流量大的道路，不走斑馬線，任意穿越道路；未查看視線死角、未注意左右來車，違規闖紅燈， 違規理由都是一個「只想快一點」。

警方指出，行人違規或不依標誌、標線、號誌之指示穿越馬路，在行人身體毫無防護之下，一旦被車輛撞擊，輕則擦挫傷、重則骨折或頭部重創，甚至有生命危險。

員警處理的實務案例中，曾有1名高齡行人違規穿越馬路時遭轉彎車撞飛數公尺，送醫搶救後雖撿回一命，卻留下終生傷殘，呼籲路人多走幾步路，才保百年身。