台灣關稅20％　謝寒冰：就算20％的關稅台灣也贏麻了

記者黃翊婷／綜合報導

白宮公布最新名單，台灣被美方列入20％調整後關稅國，與印度、越南、斯里蘭卡等國並列，被歸類為貿易關係未達互惠標準的對象之一。媒體人謝寒冰在臉書PO文表示，「謎底揭曉了！第一屆就算20％的關稅台灣也贏麻了，大賽開始！」相關話題也在PTT引發網友討論，網友們認為，台灣關稅比日韓多5％，對中小企業衝擊恐怕不小。

▲台灣被美國列入20％的關稅稅率組別。（圖／路透社）

美國總統川普（Donald J. Trump）7月31日簽署最新行政命令，宣布將對多個國家的商品關稅進行調整，以應對美國龐大且持續存在的貿易逆差。台灣被列入20％的關稅稅率組別，與孟加拉、斯里蘭卡和越南等國並列，且高於日本、南韓和英國等重要貿易夥伴。

對此，媒體人謝寒冰第一時間在臉書PO文表示，「謎底揭曉了！第一屆就算20％的關稅台灣也贏麻了，大賽開始！」網友們也紛紛留言討論，「比我預測的32％低很多，真的贏麻了，不過主要的經貿競爭對手日韓都是15％，這下尷尬了」、「比韓國多5％是有什麼好高興的，市場競爭力就沒了」。

台灣關稅結果公布，也在PTT引發熱議，有網友好奇發問，台灣關稅20％到底算贏還算輸？一派人認為贏了，畢竟之前預估都超過30％，「20％贏麻了吧，之前不都說35％」、「32％降到20％你說呢」；另一派人則認為輸了，「比競爭對手韓國高，就是輸，而且還免費送台積電」，對中小企業恐怕也會造成不小的衝擊；還有不少網友關心是否有附加條件，希望有關單位能出面講清楚，而不是只公布結果就好。