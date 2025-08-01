　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

ATM「限領令」影響百萬人！8月新制上路　客家幣開放使用至年底

▲8月起未經同意不得任意拍攝松山機場在內等6座軍民合用機場。（示意圖／記者徐文彬攝）

生活中心／綜合報導

今天8月1日，全國及各地有多項新制預上路，例如多家金融機構ATM每日提款上限調降，估計影響超過400萬人；數位客家幣昨天獎號出爐，中獎民眾今天可開始使用。因應《軍事營區安全維護條例》制定7項配套法規命令，民眾未經軍方許可，拍攝松山、台中、嘉義、台南、花蓮與澎湖等6大軍民合用機場，一旦被認定可能損害營區安全，可罰3萬元至15萬元。《ETtoday新聞雲》整理8月新制懶人包，供讀者參考。

》民生

●8金融機構調降ATM每日提款上限

多家金融機構陸續下修ATM提款上限，調整範圍涵蓋金融卡、數位帳戶、ATM與網路銀行，合計逾400萬存戶受到影響，民眾務必留意新規上路時間，以免臨櫃時錢領不出來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華郵政：5月起金融卡提款每日限額調降至10萬元；7月19日後約定轉入帳號生效日，調整為申辦日後2日生效。

國泰世華：金融卡每日提款限額從20萬調整為15萬。

台灣銀行：7月22日起，第三類數位存款帳戶ATM每日提款限額調降至8萬元。

中國信託：7月28日起，第三類My Way數位存款帳戶及數位證券存款帳戶，每次與每日ATM提款調整為1萬元，每月總上限12萬元。

合作金庫：7月29日起ATM提領限額由15萬元調整為10萬元。

彰化銀行：8月4日起，未升級權限的帳戶ATM每日提款限額降至5萬，每月最多15萬元。

兆豐銀行：第三類數位帳戶每日ATM提款上限調整為1萬元；9月18日起，金融卡國內外ATM提款限額由12萬元降至10萬元。

台新銀行：9月23日起，第三類數位存款帳戶ATM提領單筆限額由15萬元調降至5萬元、每日限額降至10萬元；第一、二類數位存款帳戶及一般存款帳戶單筆及每日的ATM提領限額皆調降至10萬元。

▲▼領錢,鈔票,有錢人,ATM。（圖／記者劉維榛攝）

▲8金融機構陸續調降ATM提款上限。（示意圖／記者劉維榛攝）

●博愛座改名「優先席」高鐵8月中全面更新

「博愛座」名字要走入歷史了！立法院通過《身障權法》第53條修正草案，博愛座更名為「優先席」，原先規定的「老弱婦孺」對象也刪除。台灣高鐵車廂已著手更換「優先席」文字，並移除舊圖示，預計8月中旬全面完成。【點我看更多詳情】

▲▼大眾運輸交通工具的博愛座將更名為優先座。（圖／記者屠惠剛攝）

▲大眾運輸交通工具的博愛座將更名為優先席。（圖／記者屠惠剛攝）

●搭船實名制未帶證件需簽切結書

交通部航港局修正「客船管理規則」，明定客船登船實名制，8月4日起民眾搭乘客船需攜帶個人身分證件，尤其是搭乘東琉線客船的旅客，建議優先出示健保卡，以加速核對流程，提升登船效率。如當日未攜帶證件，需配合航商採行的替代身分確認機制（如出示本人證件之照片等），並須填具切結書後方得登船。【點我看更多詳情】

●80歲以上免巴氏量表申請外籍看護

《就業服務法》第46條修正案去年底三讀通過，80歲以上長者可免除巴氏量表申請外籍看護，今天上路。修法後預估將有近10萬人可申請聘僱移工，外界憂心重症家庭恐遭受衝擊。衛福部長邱泰源表示，會讓癌症末期等重症病人可有綠色通道優先處理。

人口老化,長照,退休生活,老人。（圖／記者李毓康攝）

▲80歲以上申請外籍看護免巴氏量表。（示意圖／記者李毓康攝）

●全台6軍民合用機場違規拍照最重罰15萬

國防部因應《軍事營區安全維護條例》制定7項配套法規命令，全面規範軍事設施的安全管理，8月起，松山、台中、嘉義、台南、花蓮與澎湖等6大軍民合用機場，都列入軍事營區範圍，民眾若未經軍方許可，在這些機場周邊進行拍攝或錄影，一旦被認定可能損害營區安全，將面臨3萬元至15萬元罰鍰。

▲▼松山機場,飛機,航空,飛安。（圖／記者林敬旻攝）

▲今起6座軍民合用機場列入軍事營區範圍，禁止任意拍照。（示意圖／記者林敬旻攝）

●114學年度就學貸款開辦

114學年度上學期就學貸款申辦今起開放辦理，9月30日截止，可憑晶片金融卡或「手機簡訊OTP」核驗身分，以電腦及手機即可完成線上申請，並免收線上對保手續費。首次申請或有特殊需求者，還是要臨櫃辦理，目前貸款利率1.775%。【點我看更多詳情】

●抱卵母蟹禁漁期

農業部表示，每年8月起至12月31日為抱卵母蟹的禁漁期，此時段為抱卵母蟹最常出現的時期，為維護螃蟹繁殖與生態平衡，期間禁止捕撈與販售抱卵母蟹。

▲彰化傳統市場販售抱卵母蟹。（圖／記者唐詠絮攝）

▲在傳統市場販售的抱卵母蟹。（圖／記者唐詠絮翻攝）

●大潤發改名大全聯

全聯福利中心在2022年併購大潤發，今年3月宣布品牌更名為「大全聯」，預計8月前完成全台各店招牌置換，這宣告29年的大潤發走入歷史。

全聯指出，持有「發幣」將於8月後全數轉換為福利點（1發幣＝10福利點），並匯入消費者所連結之「PX Pay會員帳戶」中。 而大潤發會員若在7月31日前，自主進入全聯PX Pay，連動至大潤發會員轉換，連結成功後，將贈送「100點限時福利點」。轉換的福利點，需於2026年4月5日前使用完畢，點數除了可在大全聯使用外，全台全聯也都可以使用。【點我看更多詳情】

》醫藥

●公費流感抗病毒藥劑增納「胖兒少」與「產後2周內婦女」

考量感染流感後重症、死亡風險較高，8月起將「產後兩周內婦女」、「肥胖兒童青少年」2類納入公費流感抗病毒藥劑全年適用對象，預期符合資格者共50萬人。【點我看更多詳情】

●抗生素改部分門診可施打、不須住院

健保署通過「門診靜脈抗生素治療」（OPAT）納入給付。8月起，開放肺炎、尿路感染、軟組織感染、骨髓炎、脊椎感染、敗血性關節炎、心內膜炎、術後感染、醫療器材相關感染且病情穩定者，這些原本須住院施打抗生素治療的患者，只要到門診就能施打靜脈抗生素，初估每年約2萬人可從住院轉門診接受治療，可提升病房利用率，改善急診候床情況，年省健保約3億元。【點我看更多詳情】

●下修免費B、C肝篩檢年齡至39歲

今年8月起擴大B、C型肝炎篩檢年齡，從原本45歲至79歲，下修至年滿39歲適用，符合條件民眾終身能接受一次免費B、C型肝炎篩檢，預估200萬受惠。【點我看更多詳情】

●擴大原住民公費接種肺炎鏈球菌13價疫苗

8月起，55至64歲原住民也可以公費接種「13價肺炎鏈球菌疫苗」，符合資格民眾可用公費接種1劑13價疫苗及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，預計約7.2萬人受惠。【點我看更多詳情】

疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

▲擴大原住民公費接種肺炎鏈球菌13價疫苗。（示意圖／記者呂佳賢攝）

》旅遊

●華航開放3機型全航線、艙等免費WiFi
中華航空8月起777、A350、A321neo等三大機型的全航線、全艙等旅客可直接於機上免費上網或傳輸文字訊息。豪華商務艙及豪華經濟艙旅客可享無限網頁瀏覽；經濟艙旅客享免費傳送文字訊息，如LINE、Messenger等通訊軟體平台。而華夏會員方面，晶鑽、翡翠及金卡會員則不限搭乘艙等，都可享有無限網頁瀏覽體驗。【點我看更多詳情】

●客家幣開放使用期限至明年6月底

客家幣中獎號碼昨天出爐，共有25萬4722人中籤，可領1000元客家數位幣，中獎號碼如下（依尾數大小排序）：

01、04、09、19、20、22、23、25、32、36、37、44、46、49、52、54、55、68、70、72、74、75、79、82、83、85、89、91、93、94、97、98。

客委會指出，中籤者自8月起，於登記金融機構APP的「數位券專區」領取1000元客家幣（數位幣），使用期間為8月1日至115年6月30日。

》教育

●國防醫學院更名國防醫學大學

國防醫學院今起更名為「國防醫學大學」。國防部表示，更名是為了回應軍事醫學領域的重大發展，並因應人才招募、師資培訓與科研推進等多面向教育改革，強化戰備醫療支援與學術實力，進一步提升與世界各大醫學機構的對等地位。【點我看更多詳情】

●竹北高中改隸為陽明交大附中

國立竹北高中經教育部核定，今天正式改隸為國立陽明交大附中，預計10月17日結合校慶辦理正式揭牌。校長陳瑞榮表示，改隸陽明交大附中後，將推出電資實驗、雙語生醫與理工、跨域人文等實驗班或課程。

▲▼新竹縣竹北高中。（圖／竹北高中提供）

▲竹北高中將改隸為陽明交大附中。（圖／竹北高中提供）

》地方

●新北市環狀線尖峰班距縮短5分鐘內一班

新北捷運表示，環狀線尖峰時段為平日上午7時至9時、下午5時至晚間7時30分，班距將從原本5分30秒縮短為4分50秒，離峰時段為平日上午9時至下午5時，假日為上午10時至晚間6時，從10分鐘縮短為7分30秒，夜間離峰維持10分鐘班距。

▲▼新北環狀線,捷運站,捷運閘口。（圖／記者蔡玟君攝）

▲新北市環狀線尖峰班距縮短5分鐘內一班。（圖／記者蔡玟君攝）

●新北河濱公園入口新增科技執法點

新北市政府公告，8月10日起新增八里區（彩虹步道）、新店區（親情河濱公園和大鵬2號橫移門旁）、汐止區（草濫溪及大坑溪自行車道）等五處科技執法點，取締違規駛入園區的汽機車，違者將依道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款，處新台幣900元以上、1800元以下罰鍰。

八里區除了河濱公園，另針對賢三街與埤頭一街、賢三街和埤頭二街增設禁止大貨車通行、超速、違規變換車道等行為的科技執法，並自動拍攝舉發，8月20日起正式啟用。

●新竹市敬老卡愛心卡8月起搭乘台鐵單趟補助無上限

新竹市政府敬老卡、愛心卡擴大使用，8月起持卡搭台鐵區間（快）車、莒光號及推拉式自強號，起站或迄站在新竹市或新竹縣任一火車站，每次單趟補助無上限（即600點）。新竹市府提醒，敬老卡與愛心卡限本人使用，並配合驗票人員查驗身分證件。

●50歲以上新竹市民接種帶狀疱疹疫苗補助2000元

8月15日起，新竹市民同時符合「50歲以上」、「接種日前設籍新竹市且連續居住滿一年」兩項條件，自費施打帶狀疱疹疫苗補助，由原先的1000元增加至2000元。新竹市府表示，符合上述資格且完成自費疫苗接種的新竹市民，可點進新竹市數位申辦服務平台「自費疫苗補助申請」申辦，或者前往新竹市衛生局疾病管制科臨櫃申請。【點我看更多詳情

●台中市豐原運動中心試營運920路公車延長行駛

豐原國民暨兒童運動中心8月25日起試營運，8月起台中920路公車由「八方國際商城」延長行駛至「豐原國民暨兒童運動中心」，並為鄰近興建中的亞洲大學附設醫院、長照機構預先進駐交通機能。

▲▼豐原首座結合兒童運動設施的國運中心「豐原國民暨兒童運動中心」, 亞洲大學斥資75億元在豐原打造「亞洲大學豐富健康產業園區」 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲豐原國民暨兒童運動中心8月25日起試營運 。（圖／記者陳筱惠攝）

●高雄市8月續推商圈夜市券

高雄市8月起有多場演唱會，市府續推商圈夜市優惠券，歌迷在演唱會期間可憑票至高雄捷運左營、美麗島及巨蛋站兌換，期限內可前往指定商圈夜市、合作店家使用。經發局並提醒，歌迷目前持有的商圈夜市優惠券，使用期限均至8月31日。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 3 0336 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／總統府11：30記者會！　說明台灣暫時性20％關稅＆談
台灣20％關稅只是前哨戰？　專家：下週才是關鍵
關稅20%！　朱立倫籲「10月前普發一萬」：別再釋憲
快訊／20%為暫時性稅率　行政院：已洽約下次會議
快訊／台灣對等關稅20%　卓榮泰今取消公開行程
台灣關稅20％　謝寒冰：就算20％的關稅台灣也贏麻了
快訊／台灣關稅20％！賴清德最新聲明：暫時性關稅　可望再調降
快訊／白宮：各國最新稅率「8月7日生效」　緩衝條件曝光
快訊／台灣列「前段班」　各國最新稅率一次看
台灣稅率20％　分析師預言：台股噴300點

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

沒錢想精進自己！她「手機貸」秒撥款　借4萬5要還7萬崩潰了

ATM「限領令」影響百萬人！8月新制上路　客家幣開放使用至年底

正妹街頭「甩按摩棒」影片瘋傳　身分曝光是G級女優

致災暴雨至下週一　專家曝：下週二天氣型態變

大豪雨炸中南部！專家曝雨停時間　至少還要等6天

阿里山豪雨現場照曝光！　阿里山園區緊急公告8／1休園

快訊／大雷雨轟2縣市　10縣市大豪雨特報

快訊／豪雨炸不停！　6縣市19區鄉今停班課

雨還要下！西南風接力發威　「紫爆規模擴大」豪雨以上熱區曝

媽祖文化研究新里程碑！　中正大學與新港奉天宮合作啟動

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

台中暴雨馬路變河流！ 駕駛們無奈水上開車

黑貴賓趴桌像塊濕抹布　阿北擦手被嚇爛猛拍胸

朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」

【恐怖激流】彰化暴雨狂炸！6車被沖進排水溝

【泰格與雪兒】中華電信

沒錢想精進自己！她「手機貸」秒撥款　借4萬5要還7萬崩潰了

ATM「限領令」影響百萬人！8月新制上路　客家幣開放使用至年底

正妹街頭「甩按摩棒」影片瘋傳　身分曝光是G級女優

致災暴雨至下週一　專家曝：下週二天氣型態變

大豪雨炸中南部！專家曝雨停時間　至少還要等6天

阿里山豪雨現場照曝光！　阿里山園區緊急公告8／1休園

快訊／大雷雨轟2縣市　10縣市大豪雨特報

快訊／豪雨炸不停！　6縣市19區鄉今停班課

雨還要下！西南風接力發威　「紫爆規模擴大」豪雨以上熱區曝

媽祖文化研究新里程碑！　中正大學與新港奉天宮合作啟動

快訊／總統府11：30記者會！　說明台灣暫時性20％關稅＆談判進度

網預期00768首配逾8%帶動買氣！外資10日加碼逾六成　勢頭直逼雙雄

台灣20％關稅只是前哨戰？　專家：下週才是關鍵

網敲碗配8%！00768B單周吸金4.7億、成交暴衝逾5倍

川普對等關稅20%為暫時性稅率　行政院：已洽約下次會議

限今天！全家咖啡「買3送3」　7-11連續3天「買7送7」

川普宣布台灣對等關稅20%　卓榮泰今取消公開行程

打到一半變對手！卡巴耶羅比賽中突遭交易至洋基 轉身告別隊友

美對台關稅20%！　朱立倫籲「10月前普發一萬」：振興條例別再釋憲

快訊／賴清德：台灣20％「暫時性稅率」　協商完可望再調降

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

生活熱門新聞

快訊／豪雨炸不停！　6縣市19區鄉今停班課

雨還要下！紫爆擴大豪雨以上熱區曝

讓割喉孫先睡！律師揭「外公也要請律師了」

男友動10下就射「因為妳太正」！一票直男點頭

快訊／大雷雨轟2縣市　10縣市大豪雨特報

豪雨連炸！阿里山現場照曝光

正妹街頭「甩按摩棒」　身分是G級女優

致災暴雨至下週一　專家曝：下週二天氣型態變

37年諾貝爾圖書城今「21:30後正式走入歷史」！

恐怖男「割爛她150萬私物」！女公關：沒與客人發生關係

陸客瘋傳台灣「1甜點」：領先世界10幾年

你不自覺散發的氣場是什麼？超準心測揭開你天生吸引力關鍵

大豪雨炸中南部　專家：低壓帶遠離要到8/6以後

12星座8月運勢出爐！雙魚職場獲肯定

更多熱門

相關新聞

博愛座改名「優先席」！8月新制一次看　免費B、C肝篩檢降至39歲

博愛座改名「優先席」！8月新制一次看　免費B、C肝篩檢降至39歲

今天是7月最後一天，全國及各地有多項新制預計在8月上路，例如立法院通過《身障權法》第53條修正草案，博愛座更名為「優先席」，台灣高鐵車廂已著手更換「優先席」文字，預計8月中旬全面完成；B、C肝免費篩檢年齡下修至39歲。因應《軍事營區安全維護條例》制定7項配套法規命令，民眾未經軍方許可，拍攝松山、台中、嘉義、台南、花蓮與澎湖等6大軍民合用機場，一旦被認定可能損害營區安全，可罰3萬元至15萬元。《ETtoday新聞雲》整理8月新制懶人包，供讀者參考。

25萬多人中獎了！「客家幣1000元」身分證末2碼出爐

25萬多人中獎了！「客家幣1000元」身分證末2碼出爐

6機場違規拍照罰15萬！8月新制一次看　滿39歲免費B、C肝篩檢

6機場違規拍照罰15萬！8月新制一次看　滿39歲免費B、C肝篩檢

博愛座改名「優先席」！8月新制一次看　滿80歲申請外籍看護放寬

博愛座改名「優先席」！8月新制一次看　滿80歲申請外籍看護放寬

數位帳戶ATM日領額大縮水　金管會勸銀行注意「比例原則」

數位帳戶ATM日領額大縮水　金管會勸銀行注意「比例原則」

關鍵字：

8月新制新制巴氏量表新北環狀線陽明交大客家幣ATM

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布：台灣稅率20％

川普對等關稅8／1開徵　各國稅率一次看

白宮：對等關稅未達成協議者午夜前通知

即／台灣列「前段班」　各國最新稅率一次看

川普簽行政命令　未列名國家一律課10％

新莊箱屍案突破！29歲男現身巷口棄屍路線曝

台灣關稅有結果？川普將壓線宣布

信義割喉男被分手自認「人財兩失」　埋伏狠殺女公關

一家5口南橫墜谷亡！14歲兒獨活崩潰：媽媽騙我

快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕

新北腐爛箱屍　警方突襲逮捕1男

台灣20％稅率　與斯里蘭卡、越南並列

即／桃園物流倉儲爆嚴重火警

19年懸案終於破解！慢跑女被「套住頭」侵犯　噁男抓到了

快訊／豪雨炸不停！　6縣市19區鄉今停班課

更多

最夯影音

更多

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面