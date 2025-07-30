25萬多人中獎了！「客家幣1000元」身分證末2碼出爐

▲25萬多人幸運中獎。（示意圖／記者陳筱惠攝）



網搜小組／劉維榛報導

你是天選之人嗎？客委會表示，今（30日）下午2點抽出32組號碼，身分證末兩碼符合的話，就可領到1000元客家數位幣，一共有25萬4722名中籤者，明起就可開始於1500間特約店家使用，可購買伴手禮、食宿都沒問題。

客家委員會於臉書粉專指出，今天中午12點登記截止，感謝超過80萬人共同參與，並於下午2點在政風室劉主任與葉麒新律師見證下，由古秀妃主委、范佐銘副主委正式完成抽籤，抽出身分證末兩碼共32組中獎號碼，總計中籤人數達25萬4722人。

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中獎號碼（依尾數大小排序）：



01、04、09、19、20、22、23、25、32、36、37、44、46、49、52、54、55、68、70、72、74、75、79、82、83、85、89、91、93、94、97、98

客委會進一步說明，中籤者自8月1日起，於登記金融機構APP的「數位券專區」領取1000元客家幣（數位幣），使用期間為8月1日至年底12/31。

幸運兒可用於全國客庄超過1500間特約店家，食宿、伴手禮、文化體驗通通適用，而且綁定平台還可再享10%回饋點數。