　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

博愛座改名「優先席」！8月新制一次看　滿80歲申請外籍看護放寬

▲南投縣政府開始受理居服宅配補充訓練計畫，可由居家照服員到宅指導外籍看護。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲80歲以上聘請外籍看護免評巴氏量表將於8月上路。（圖／資料照）

生活中心／綜合報導

8月將至，全國及各縣市有多項新制準備上路，例如80歲以上長者申請外籍看護免巴氏量表、B、C肝篩檢年齡下修至39歲，出國搭乘華航指定機型有免費WiFi。8月起至年底，也是抱卵母蟹禁漁期，期間禁止捕撈與販售，否則最高可罰15萬元。《ETtoday新聞雲》整理8月新制懶人包，供讀者參考。


》民生

[廣告]請繼續往下閱讀...

●博愛座改名「優先席」　高鐵8月中全面更新

「博愛座」名字要走入歷史了！立法院通過《身障權法》第53條修正草案，博愛座更名為「優先席」，原先規定的「老弱婦孺」對象也刪除。台灣高鐵車廂已著手更換「優先席」文字，並移除舊圖示，預計8月中旬全面完成。【點我看更多詳情】

▲▼大眾運輸交通工具的博愛座將更名為優先座。（圖／記者屠惠剛攝）

▲大眾運輸交通工具的博愛座將更名為優先座。（圖／記者屠惠剛攝）

●80歲以上免巴氏量表申請外籍看護

《就業服務法》第46條修正案去年底三讀通過，80歲以上長者可免除巴氏量表申請外籍看護，8月1日上路。修法後預估將有近10萬人可申請聘僱移工，外界憂心重症家庭恐遭受衝擊。衛福部長邱泰源表示，會讓癌症末期等重症病人可有綠色通道優先處理。

●全台6軍民合用機場違規拍照最重罰15萬

國防部因應《軍事營區安全維護條例》制定7項配套法規命令，全面規範軍事設施的安全管理，8月起，松山、台中、嘉義、台南、花蓮與澎湖等6大軍民合用機場，都列入軍事營區範圍，民眾若未經軍方許可，在這些機場周邊進行拍攝或錄影，一旦被認定可能損害營區安全，將面臨3萬元至15萬元罰鍰。

●114學年度就學貸款開辦

114學年度上學期就學貸款申辦8月1日起開放辦理，9月30日截止，可憑晶片金融卡或「手機簡訊OTP」核驗身分，以電腦及手機即可完成線上申請，並免收線上對保手續費。首次申請或有特殊需求者，還是要臨櫃辦理，目前貸款利率1.775%。【點我看更多詳情】

●抱卵母蟹禁漁期

農業部表示，8月1日至12月31日為抱卵母蟹的禁漁期，此時段為抱卵母蟹最常出現的時期，為維護螃蟹繁殖與生態平衡，期間禁止捕撈與販售抱卵母蟹。

▲彰化傳統市場販售抱卵母蟹。（圖／記者唐詠絮攝）

▲在傳統市場販售的抱卵母蟹。（圖／記者唐詠絮翻攝）

●大潤發改名大全聯

全聯福利中心在2022年併購大潤發，今年3月宣布品牌更名為「大全聯」，預計8月1日前完成全台各店招牌置換，這宣告29年的大潤發走入歷史。

全聯指出，持有「發幣」將於8月1日後，全數轉換為福利點（1發幣＝10福利點），並匯入消費者所連結之「PX Pay會員帳戶」中。 而大潤發會員若在7月31日前，自主進入全聯PX Pay，連動至大潤發會員轉換，連結成功後，將贈送「100點限時福利點」。轉換的福利點，需於2026年4月5日前使用完畢，點數除了可在大全聯使用外，全台全聯也都可以使用。【點我看更多詳情】

》醫藥

●抗生素改部分門診可施打、不須住院

健保署通過「門診靜脈抗生素治療」（OPAT）納入給付。8月1日起，開放肺炎、尿路感染、軟組織感染、骨髓炎、脊椎感染、敗血性關節炎、心內膜炎、術後感染、醫療器材相關感染且病情穩定者，這些原本須住院施打抗生素治療的患者，只要到門診就能施打靜脈抗生素，初估每年約2萬人可從住院轉門診接受治療，可提升病房利用率，改善急診候床情況，年省健保約3億元。【點我看更多詳情】

●下修免費B、C肝篩檢年齡至39歲

今年8月1日起擴大B、C型肝炎篩檢年齡，從原本45歲至79歲，下修至年滿39歲適用，符合條件民眾終身能接受一次免費B、C型肝炎篩檢，預估200萬受惠。【點我看更多詳情】

●擴大原住民公費接種肺炎鏈球菌13價疫苗

8月1日起，55至64歲原住民也可以公費接種「13價肺炎鏈球菌疫苗」，符合資格民眾可用公費接種1劑13價疫苗及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，預計約7.2萬人受惠。【點我看更多詳情】

疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

▲擴大原住民公費接種肺炎鏈球菌13價疫苗。（示意圖／記者呂佳賢攝）

》旅遊

●華航開放3機型全航線、艙等免費WiFi
中華航空8月起777、A350、A321neo等三大機型的全航線、全艙等旅客可直接於機上免費上網或傳輸文字訊息。豪華商務艙及豪華經濟艙旅客可享無限網頁瀏覽；經濟艙旅客享免費傳送文字訊息，如LINE、Messenger等通訊軟體平台。而華夏會員方面，晶鑽、翡翠及金卡會員則不限搭乘艙等，都可享有無限網頁瀏覽體驗。【點我看更多詳情】

》教育

●國防醫學院更名國防醫學大學

國防醫學院8月1日起更名為「國防醫學大學」。國防部表示，更名是為了回應軍事醫學領域的重大發展，並因應人才招募、師資培訓與科研推進等多面向教育改革，強化戰備醫療支援與學術實力，進一步提升與世界各大醫學機構的對等地位。【點我看更多詳情】

●竹北高中改隸為陽明交大附中

國立竹北高中經教育部核定，8月1日正式改隸為國立陽明交大附中，預計10月17日結合校慶辦理正式揭牌。校長陳瑞榮表示，改隸陽明交大附中後，將推出電資實驗、雙語生醫與理工、跨域人文等實驗班或課程。

▲▼新竹縣竹北高中。（圖／竹北高中提供）

▲竹北高中將改隸為陽明交大附中。（圖／竹北高中提供）

》地方

●新北市環狀線尖峰班距縮短5分鐘內一班

新北捷運表示，環狀線尖峰時段為平日上午7時至9時、下午5時至晚間7時30分，班距將從原本5分30秒縮短為4分50秒，離峰時段為平日上午9時至下午5時，假日為上午10時至晚間6時，從10分鐘縮短為7分30秒，夜間離峰維持10分鐘班距。

▲▼新北環狀線,捷運站,捷運閘口。（圖／記者蔡玟君攝）

▲新北市環狀線尖峰班距縮短5分鐘內一班。（圖／記者蔡玟君攝）

●新北河濱公園入口新增科技執法點

新北市政府公告，8月10日起新增八里區（彩虹步道）、新店區（親情河濱公園和大鵬2號橫移門旁）、汐止區（草濫溪及大坑溪自行車道）等五處科技執法點，取締違規駛入園區的汽機車，違者將依道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款，處新台幣900元以上、1800元以下罰鍰。

八里區除了河濱公園，另針對賢三街與埤頭一街、賢三街和埤頭二街增設禁止大貨車通行、超速、違規變換車道等行為的科技執法，並自動拍攝舉發，8月20日起正式啟用。

●新竹市敬老卡愛心卡8月起搭乘台鐵單趟補助無上限

新竹市政府敬老卡、愛心卡擴大使用，8月1日起持卡搭台鐵區間（快）車、莒光號及推拉式自強號，起站或迄站在新竹市或新竹縣任一火車站，每次單趟補助無上限（即600點）。新竹市府提醒，敬老卡與愛心卡限本人使用，並配合驗票人員查驗身分證件。

●50歲以上新竹市民接種帶狀疱疹疫苗補助2000元

8月15日起，新竹市民同時符合「50歲以上」、「接種日前設籍新竹市且連續居住滿一年」兩項條件，自費施打帶狀疱疹疫苗補助，由原先的1000元增加至2000元。新竹市府表示，符合上述資格且完成自費疫苗接種的新竹市民，可點進新竹市數位申辦服務平台「自費疫苗補助申請」申辦，或者前往新竹市衛生局疾病管制科臨櫃申請。【點我看更多詳情

●台中市豐原運動中心試營運920路公車延長行駛

豐原國民暨兒童運動中心8月25日起試營運，8月1日起台中920路公車由「八方國際商城」延長行駛至「豐原國民暨兒童運動中心」，並為鄰近興建中的亞洲大學附設醫院、長照機構預先進駐交通機能。

●高雄市8月續推商圈夜市券

高雄市8月起有多場演唱會，市府續推商圈夜市優惠券，歌迷在演唱會期間可憑票至高雄捷運左營、美麗島及巨蛋站兌換，期限內可前往指定商圈夜市、合作店家使用。經發局並提醒，歌迷目前持有的商圈夜市優惠券，使用期限均至8月31日。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
513 3 4625 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「加熱菸」審查有結果了！「2業者、14品項」通過
文湖線通勤時間故障！8400名旅客受影響　北捷調查結果出爐
降價2次被罵爆還沒人買　海線屋主：靠安眠藥入睡
魏如萱親妹發聲！　「有些誤解，是無法解釋的痛」
快訊／林口嚴重事故　男遭前後夾擊無生命跡象
陳耀訓蛋黃酥「開賣15分鐘完售」　秒殺盛況不再
新莊紅色行李箱曝！裝屍體已放多天
確定了！《不熙娣》金鐘今年「只報2人」
快進來！人妻狂讚「學長很厲害」：可以裡面嗎 　綠夫崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

博愛座改名「優先席」！8月新制一次看　滿80歲申請外籍看護放寬

男友動10下就射「因為妳太正」！一票直男點頭　吐實話：太刺激

洋芋片「長毛」疑馬鈴薯發芽？毒物醫示警：出現1異狀快丟掉

薯條現炸3分鐘！客急喊「會害我被主管罵」　弟弟脫口1句全場笑噴

夏天旺到炸！4生肖運勢爆棚　貴人多、財運強勢噴發

兩廳院「秋天藝術節」7檔跨國節目登場　看完還能在劇場「躺著聊」

台人1至5月赴日268萬人次創新高　菲律賓為東南亞最大來源國

出國帶「這2果乾」回台恐踩雷！防檢署規定曝　違規重罰15萬

華語教師勞權保障缺失　淪「免洗筷」工作全靠熱忱支撐

曹興誠才勸放下823！八炯突出國「我盡力了，台灣交給你們」　

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場

【普發1萬現金】行政院最晚731覆議　國民黨一定否決

公開批孫儷「不是好演員」 陸男星遭炎上：飄出爹味

【嘉義水鄉澤國】農田道路「淹成一片汪洋」 嘉義人愣：車子變遊艇

【台灣女婿】韓國明洞龍鬚糖小哥回台辦婚禮

車銀優去當兵了QQ　入伍前公開平頭..依然很帥♥

博愛座改名「優先席」！8月新制一次看　滿80歲申請外籍看護放寬

男友動10下就射「因為妳太正」！一票直男點頭　吐實話：太刺激

洋芋片「長毛」疑馬鈴薯發芽？毒物醫示警：出現1異狀快丟掉

薯條現炸3分鐘！客急喊「會害我被主管罵」　弟弟脫口1句全場笑噴

夏天旺到炸！4生肖運勢爆棚　貴人多、財運強勢噴發

兩廳院「秋天藝術節」7檔跨國節目登場　看完還能在劇場「躺著聊」

台人1至5月赴日268萬人次創新高　菲律賓為東南亞最大來源國

出國帶「這2果乾」回台恐踩雷！防檢署規定曝　違規重罰15萬

華語教師勞權保障缺失　淪「免洗筷」工作全靠熱忱支撐

曹興誠才勸放下823！八炯突出國「我盡力了，台灣交給你們」　

彭博：賴清德仍盼出訪成行　美考慮提供「替代過境地點、時間」

遭爆搭上新光醫院副院長！　徐韻翔還原接送情聚會真相：正常社交

鳳小岳組團8月開唱！　自招「很難入世」：繳稅保險都不會

「加熱菸」審查有結果了！國健署公布「2業者、14品項」通過

王義川檢討罷免失利稱「台中人非常在意錢」　爆綠大老提每月發2萬

文湖線通勤時間故障！8400名旅客受影響　北捷調查結果出爐

跨世代探索！6歲到84歲從白天走到夜晚　認識美崙山夜間食客

小塔提斯飛越右外野牆沒收全壘打　球迷直呼「白金手套回來了」

小聯盟最年輕警察局長曝！白帽駭客出頭天　「黃子佼們」被他團滅

「TOYOTA Camry大陸新年式」新台幣80萬有找！3種動力、新增帥氣運動款

【嘉義水鄉澤國】農田道路「淹成一片汪洋」 嘉義人愣：車子變遊艇

生活熱門新聞

王小棣道歉了！　點名「這些立委」：讓你們被牽連

嘉義市不同調上班課！　今早狀況讓風向大逆轉

快訊／大雷雨北移！　轟3縣市

不熙娣班底捲「少林方丈情婦」風波　怒發律師函

豪雨炸南部！鄭明典驚出現「自然界少有2情況」

即／高雄今停班停課　百貨公司正常營業

不斷更新／停課停班一覽

不斷更新／嘉義市宣布：明宣布正常上班課　

快訊／北捷文湖線列車卡隧道　照片曝光

快訊／國家警報響！　大雷雨轟北部6縣市

鄭明典貼圖：看見大氣長河！　網喊：好險啊

高虹安挺過罷免！媒體人喊「催票王」是他

快訊／文湖線卡住！　北捷：發生「告警訊息」

大片雷暴雨卡外海！　今早將移入陸地

更多熱門

相關新聞

轟文湖線弱不禁風、遇雨當機！　游淑慧提16字建議：別變成詐湖線

轟文湖線弱不禁風、遇雨當機！　游淑慧提16字建議：別變成詐湖線

台北捷運文湖線大直站往動物園站方向一部列車，今（29日）上午突然發生異常警訊，一度出現乘客需下車步行在軌道上疏散的狀況。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，「弱不禁風、遇雨當機」的文湖線，還擔的起「捷」字嗎？這樣的案例一再發生。她強調，「完整調查、誠實面對，該換就換、該花就花」，16個字，別讓文湖線變成詐湖線。

捷運南港站「年輕男女月台哈菸」　警方：最重罰1萬

捷運南港站「年輕男女月台哈菸」　警方：最重罰1萬

波蘭男兩度襲臀　她怒拒調解結局曝光

波蘭男兩度襲臀　她怒拒調解結局曝光

高雄女突被噴濺「不明白色液體」

高雄女突被噴濺「不明白色液體」

捷運藍線西屯6站點最多　沿線還有千萬元中古屋

捷運藍線西屯6站點最多　沿線還有千萬元中古屋

關鍵字：

7月新制博愛座巴氏量表捷運敬老卡科技執法

讀者迴響

熱門新聞

王小棣道歉了！　點名「這些立委」：讓你們被牽連

嘉義市不同調上班課！　今早狀況讓風向大逆轉

市犬棕棕爆棄養　高虹安：前市府送回動保所

人妻主播搭上新光醫院副院長！私密互動被直擊

少林寺掌門人酒店「脫衣服」爬到女人身上　精液保險套被拿走

快訊／大雷雨北移！　轟3縣市

黃國昌爆「全聯有做衣服？」決標87億比預算書高　顧立雄：呃...

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

即／新莊行李箱棄水溝飄臭味　打開驚見男屍

歐弟二婚不到1年爆婚變　3原因鬧分居

建商連環倒、都更案也貸不到　產業大老憂崩盤

《戲說》李宇柔15歲兒睡夢中驟逝！送醫搶救不治

台中水塔男屍生前留驚悚訊息！社區200戶掀恐慌

日本鬼屋「半白骨屍」證實是台灣旅客！

新竹監獄「重刑犯」逃亡沒通報　桃園2賣淫女被劫財色

更多

最夯影音

更多

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面