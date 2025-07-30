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6機場違規拍照罰15萬！8月新制一次看　滿39歲免費B、C肝篩檢

▲▼松山機場,濱江街飛機降落,飛機降落,松山機場跑道頭（圖／記者徐文彬攝）

▲8月起未經同意任意拍攝松山機場在內等6座軍民合用機場，可能觸法。（示意圖／記者徐文彬攝）

生活中心／綜合報導

7月進入尾聲，全國及各縣市有多項新制準備在8月上路，例如國防部因應《軍事營區安全維護條例》制定7項配套法規命令，民眾若未經軍方許可，拍攝松山、台中、嘉義、台南、花蓮與澎湖等6大軍民合用機場，一旦被認定可能損害營區安全，將面臨3萬元至15萬元罰鍰。此外，B、C肝篩檢年齡下修至39歲，出國搭乘華航指定機型有免費Wi-Fi。8月起至年底，也是抱卵母蟹禁漁期，期間禁止捕撈與販售，否則最高可罰15萬元。《ETtoday新聞雲》整理8月新制懶人包，供讀者參考。


》民生

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●博愛座改名「優先席」　高鐵8月中全面更新

「博愛座」名字要走入歷史了！立法院通過《身障權法》第53條修正草案，博愛座更名為「優先席」，原先規定的「老弱婦孺」對象也刪除。台灣高鐵車廂已著手更換「優先席」文字，並移除舊圖示，預計8月中旬全面完成。【點我看更多詳情】

▲▼大眾運輸交通工具的博愛座將更名為優先座。（圖／記者屠惠剛攝）

▲大眾運輸交通工具的博愛座將更名為優先座。（圖／記者屠惠剛攝）

●80歲以上免巴氏量表申請外籍看護

《就業服務法》第46條修正案去年底三讀通過，80歲以上長者可免除巴氏量表申請外籍看護，8月1日上路。修法後預估將有近10萬人可申請聘僱移工，外界憂心重症家庭恐遭受衝擊。衛福部長邱泰源表示，會讓癌症末期等重症病人可有綠色通道優先處理。

▲南投縣政府開始受理居服宅配補充訓練計畫，可由居家照服員到宅指導外籍看護。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲80歲以上申請外籍看護免巴氏量表。（圖／資料照）

●全台6軍民合用機場違規拍照最重罰15萬

國防部因應《軍事營區安全維護條例》制定7項配套法規命令，全面規範軍事設施的安全管理，8月起，松山、台中、嘉義、台南、花蓮與澎湖等6大軍民合用機場，都列入軍事營區範圍，民眾若未經軍方許可，在這些機場周邊進行拍攝或錄影，一旦被認定可能損害營區安全，將面臨3萬元至15萬元罰鍰。

●114學年度就學貸款開辦

114學年度上學期就學貸款申辦8月1日起開放辦理，9月30日截止，可憑晶片金融卡或「手機簡訊OTP」核驗身分，以電腦及手機即可完成線上申請，並免收線上對保手續費。首次申請或有特殊需求者，還是要臨櫃辦理，目前貸款利率1.775%。【點我看更多詳情】

●抱卵母蟹禁漁期

農業部表示，8月1日至12月31日為抱卵母蟹的禁漁期，此時段為抱卵母蟹最常出現的時期，為維護螃蟹繁殖與生態平衡，期間禁止捕撈與販售抱卵母蟹。

▲彰化傳統市場販售抱卵母蟹。（圖／記者唐詠絮攝）

▲在傳統市場販售的抱卵母蟹。（圖／記者唐詠絮翻攝）

●大潤發改名大全聯

全聯福利中心在2022年併購大潤發，今年3月宣布品牌更名為「大全聯」，預計8月1日前完成全台各店招牌置換，這宣告29年的大潤發走入歷史。

全聯指出，持有「發幣」將於8月1日後，全數轉換為福利點（1發幣＝10福利點），並匯入消費者所連結之「PX Pay會員帳戶」中。 而大潤發會員若在7月31日前，自主進入全聯PX Pay，連動至大潤發會員轉換，連結成功後，將贈送「100點限時福利點」。轉換的福利點，需於2026年4月5日前使用完畢，點數除了可在大全聯使用外，全台全聯也都可以使用。【點我看更多詳情】

》醫藥

●抗生素改部分門診可施打、不須住院

健保署通過「門診靜脈抗生素治療」（OPAT）納入給付。8月1日起，開放肺炎、尿路感染、軟組織感染、骨髓炎、脊椎感染、敗血性關節炎、心內膜炎、術後感染、醫療器材相關感染且病情穩定者，這些原本須住院施打抗生素治療的患者，只要到門診就能施打靜脈抗生素，初估每年約2萬人可從住院轉門診接受治療，可提升病房利用率，改善急診候床情況，年省健保約3億元。【點我看更多詳情】

●下修免費B、C肝篩檢年齡至39歲

今年8月1日起擴大B、C型肝炎篩檢年齡，從原本45歲至79歲，下修至年滿39歲適用，符合條件民眾終身能接受一次免費B、C型肝炎篩檢，預估200萬受惠。【點我看更多詳情】

●擴大原住民公費接種肺炎鏈球菌13價疫苗

8月1日起，55至64歲原住民也可以公費接種「13價肺炎鏈球菌疫苗」，符合資格民眾可用公費接種1劑13價疫苗及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，預計約7.2萬人受惠。【點我看更多詳情】

疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

▲擴大原住民公費接種肺炎鏈球菌13價疫苗。（示意圖／記者呂佳賢攝）

》旅遊

●華航開放3機型全航線、艙等免費WiFi
中華航空8月起777、A350、A321neo等三大機型的全航線、全艙等旅客可直接於機上免費上網或傳輸文字訊息。豪華商務艙及豪華經濟艙旅客可享無限網頁瀏覽；經濟艙旅客享免費傳送文字訊息，如LINE、Messenger等通訊軟體平台。而華夏會員方面，晶鑽、翡翠及金卡會員則不限搭乘艙等，都可享有無限網頁瀏覽體驗。【點我看更多詳情】

》教育

●國防醫學院更名國防醫學大學

國防醫學院8月1日起更名為「國防醫學大學」。國防部表示，更名是為了回應軍事醫學領域的重大發展，並因應人才招募、師資培訓與科研推進等多面向教育改革，強化戰備醫療支援與學術實力，進一步提升與世界各大醫學機構的對等地位。【點我看更多詳情】

●竹北高中改隸為陽明交大附中

國立竹北高中經教育部核定，8月1日正式改隸為國立陽明交大附中，預計10月17日結合校慶辦理正式揭牌。校長陳瑞榮表示，改隸陽明交大附中後，將推出電資實驗、雙語生醫與理工、跨域人文等實驗班或課程。

▲▼新竹縣竹北高中。（圖／竹北高中提供）

▲竹北高中將改隸為陽明交大附中。（圖／竹北高中提供）

》地方

●新北市環狀線尖峰班距縮短5分鐘內一班

新北捷運表示，環狀線尖峰時段為平日上午7時至9時、下午5時至晚間7時30分，班距將從原本5分30秒縮短為4分50秒，離峰時段為平日上午9時至下午5時，假日為上午10時至晚間6時，從10分鐘縮短為7分30秒，夜間離峰維持10分鐘班距。

▲▼新北環狀線,捷運站,捷運閘口。（圖／記者蔡玟君攝）

▲新北市環狀線尖峰班距縮短5分鐘內一班。（圖／記者蔡玟君攝）

●新北河濱公園入口新增科技執法點

新北市政府公告，8月10日起新增八里區（彩虹步道）、新店區（親情河濱公園和大鵬2號橫移門旁）、汐止區（草濫溪及大坑溪自行車道）等五處科技執法點，取締違規駛入園區的汽機車，違者將依道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款，處新台幣900元以上、1800元以下罰鍰。

八里區除了河濱公園，另針對賢三街與埤頭一街、賢三街和埤頭二街增設禁止大貨車通行、超速、違規變換車道等行為的科技執法，並自動拍攝舉發，8月20日起正式啟用。

●新竹市敬老卡愛心卡8月起搭乘台鐵單趟補助無上限

新竹市政府敬老卡、愛心卡擴大使用，8月1日起持卡搭台鐵區間（快）車、莒光號及推拉式自強號，起站或迄站在新竹市或新竹縣任一火車站，每次單趟補助無上限（即600點）。新竹市府提醒，敬老卡與愛心卡限本人使用，並配合驗票人員查驗身分證件。

●50歲以上新竹市民接種帶狀疱疹疫苗補助2000元

8月15日起，新竹市民同時符合「50歲以上」、「接種日前設籍新竹市且連續居住滿一年」兩項條件，自費施打帶狀疱疹疫苗補助，由原先的1000元增加至2000元。新竹市府表示，符合上述資格且完成自費疫苗接種的新竹市民，可點進新竹市數位申辦服務平台「自費疫苗補助申請」申辦，或者前往新竹市衛生局疾病管制科臨櫃申請。【點我看更多詳情

●台中市豐原運動中心試營運920路公車延長行駛

豐原國民暨兒童運動中心8月25日起試營運，8月1日起台中920路公車由「八方國際商城」延長行駛至「豐原國民暨兒童運動中心」，並為鄰近興建中的亞洲大學附設醫院、長照機構預先進駐交通機能。

▲▼豐原首座結合兒童運動設施的國運中心「豐原國民暨兒童運動中心」, 亞洲大學斥資75億元在豐原打造「亞洲大學豐富健康產業園區」 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲豐原國民暨兒童運動中心8月25日起試營運 。（圖／記者陳筱惠攝）

●高雄市8月續推商圈夜市券

高雄市8月起有多場演唱會，市府續推商圈夜市優惠券，歌迷在演唱會期間可憑票至高雄捷運左營、美麗島及巨蛋站兌換，期限內可前往指定商圈夜市、合作店家使用。經發局並提醒，歌迷目前持有的商圈夜市優惠券，使用期限均至8月31日。

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