搭船實名制8月4日起實施　未帶證件需簽切結書

▲民眾配合登船身分核對情形。（圖／航港局提供）

記者周湘芸／台北報導

為利海事災害防救及保障乘客搭船權益，交通部航港局修正「客船管理規則」，明定客船登船實名制，日前設有3個月實施緩衝期，將於8月4日上路，若未攜帶證件，需配合航商採行的替代身分確認機制，並填具切結書才可登船。

航港局長葉協隆表示，由於船舶在海上發生事故時，緊急應變、人員救援及身分確認等作業較陸上更具挑戰性，為提升應變時效，日前檢討修正「客船管理規則」，明定國內客船航商須於乘客登船前進行身分核對，產製正確乘客名冊後上傳，並設有3個月實施緩衝期，將自8月4日上路。

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航港局指出，因應實名制政策推動，先前已於旅遊旺季航線密集的「東琉線」試辦，結合便捷科技工具，有效蒐集即時、完整且正確的乘客名冊，以驗證政策的可行性。另自去年起擴大輔導國內客船業者，協助優化登船身分核對流程與名冊產製機制，並朝向以航商資訊系統自動勾稽、即時上傳名冊目標邁進。

航港局提醒，民眾8月4日起搭乘客船需攜帶個人身分證件，尤其是搭乘東琉線客船的旅客，建議優先出示健保卡，以加速核對流程，提升登船效率。如當日未攜帶證件，需配合航商採行的替代身分確認機制（如出示本人證件之照片等），並須填具切結書後方得登船。