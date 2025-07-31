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環境部「抗高溫涼適地圖」上線　1700個避暑點一鍵查

▲▼環境部高溫防護地圖上路，可查詢3縣市共1700個涼適點。（圖／環境部提供）

▲環境部高溫防護地圖上路，可透過手機查詢3縣市共1700個涼適點。（圖／環境部提供）

許敏溶／台北報導

為提升全體國民對高溫風險的應對能力，環境部氣候變遷署今（31日）宣布「抗高溫涼適地圖（Cool Map）」試辦平台上線，首波彙整台北市、新北市、台南市等3縣市共約1700個涼適點，建構即時查詢、全民共享的數位平台，民眾進入平台透過定位即可顯示500公尺內相關地點，未來將逐步擴大，提供更安全的抗高溫行動資訊。

極端高溫日益頻繁、夏季持續日數不斷拉長，高溫已成為國人健康與日常生活的重要威脅。環境部6月整合中央、地方、企業及民間力量，成立台灣抗高溫對策聯盟，共同研擬跨領域高溫調適策略，並在今天公布首波「抗高溫涼適地圖」，協助全民掌握所在位置的即時高溫資訊，並可查詢鄰近避暑涼適地點。

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環境部指出，都市熱島效應的降溫策略，聚焦於水綠降溫、通風散熱、遮蔭涼適與建築節能四大面向，其中「遮蔭涼適」為關鍵策略之一，透過推出涼適地圖，整合「戶外遮蔭降溫設施」與「室內涼爽點」兩類資訊，提升人體舒適度。

在戶外部分，環境部表示，考量都市水泥化與遮蔭不足，規劃朝提供行人遮蔭，包括增加密葉喬木的種植、充足的樹冠遮蔽並設置騎樓提供連續陰涼空間，改善戶外熱環境；室內則因台灣屬濕熱氣候，必須結合具備冷氣或電風扇等降溫設備的「室內涼爽點」，並建議具備休憩座位、飲水、廁所與無障礙空間，以提供更完善的防護。

環境部進一步指出，這次試辦的 Cool Map 涵蓋上述兩類涼適點，例如台北市的大安森林公園、青年公園、新生公園及廣慈社宅，新北市的十三層親水公園、鶯歌陶瓷博物館與府中15藝文中心，台南市則包括安平樹屋、台南市美術館、圖書館新總館等，提供民眾多元且在地化的避暑選擇。

環境部指出，此次平台的建置要感謝多方協力，包含7-ELEVEN、全家、全聯、家樂福、萊爾富、OK超商等「抗高溫調適對策聯盟」響應企業開放空間，成為合作涼爽點。民眾可點進Cool Map平台，透過定位即可顯示500公尺內的各涼適點查看是否具備冷氣、座椅、飲水機、無障礙空間與廁所等功能，便於依需求查詢與規劃避暑動線，共同為全民打造具備韌性的涼適城市。

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