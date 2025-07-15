環境部力推「衛生紙丟馬桶」　彭啓明揭不阻塞原因：相信科學

▲不少人習慣上廁所後將衛生紙丟垃圾桶。（示意圖／VCG）

生活中心／綜合報導

國內推動「衛生紙丟馬桶」多年，但不少民眾仍習慣將衛生紙丟垃圾桶。環境部長彭啓明今日表示，衛生紙在這幾年環境部的努力下，市面上有標章的26家衛生紙業者都可以溶於水，「相信科學，不要相信感覺」，衛生紙短纖維而且溶水速度快，不會阻塞馬桶，請安心丟入馬桶。

環保署（現已改制為環境部）自民國106年起宣導「衛生紙丟馬桶」，環保署2023年曾經公布一份針對公廁進行的調查，結果顯示約45%民眾會將衛生紙丟馬桶，但仍有55%丟垃圾桶；進一步了解原因，一來是公廁告示「請勿丟馬桶」占44%，另外是民眾擔心阻塞占37%。

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「從科學面來討論，原來衛生紙是無辜的！」彭啓明今日在臉書表示，相信很多人在家中從小到大都有馬桶阻塞的經驗，不過這不是衛生紙造成的，可能是有些人的習慣或知識，什麼東西都往馬桶丟，例如菸蒂、面紙或是雜物，好像馬桶可以把任何壞事都清除掉，但「物質不滅定律」，可以溶於水或不溶於水的很清楚。

▲環境部宣導「衛生紙丟馬桶」。（圖／取自彭啓明臉書）

他進一步指出，面紙為了讓民眾在擦拭不要有棉絮，所以做得比較堅固，所以不溶於水，而衛生紙在這幾年環境部的努力下，市面上有標章的26家衛生紙業者都可以溶於水，「相信科學，不要相信感覺。」

彭啓明說，「衛生紙短纖維而且溶水速度快，不會阻塞馬桶，請安心丟入馬桶吧！老舊管路投入衛生紙會阻塞？！ 不會！！馬桶存水彎管徑2英吋、排污管管徑4英吋，便便及衛生紙都能順利通過！定期做好排污管的清洗保養、不投入異物，馬桶就不會阻塞喔！」他呼籲大家將衛生紙丟馬桶，讓如廁環境更好，提升國民素質。