颱風毀損14.5萬片光電板　彭啓明強調「無毒」：1.5個月清完

▲環境部長彭啓明強調遭颱風毀損光電板無毒，預計1.5個月清完。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

丹娜絲颱風造成中南部大量光電板遭掀翻、破裂。環境部長彭啓明今（16日）說，中南部遭颱風損毀的太陽光電板約14.5萬片、2800公噸，預計一個半月內清除完畢，他也重申，光電板是事業廢棄物，不是「有害廢棄物」，本周一針對身體有害重金屬進行10項檢測，全部符合當地環境標準，對環境沒影響，魚因此有毒也是錯誤。

立法院社環委員會今天邀請環境部、經濟部、海洋委員會、農業部、內政部、國防部、金融監督管理委員會等單位，針對「光電設施對環境影響情形」進行專題報告並備質詢。

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彭啓明接受媒體聯訪時，針對颱風造成光電板毀損，彭啓明表示，這次遭颱風損毀的太陽光電板約14.5萬片、2800公噸，其中主要在嘉義縣與台南市，嘉義縣災損約11.4萬片，重量約2200公噸，台南市災損數量約3.1萬片，重量約600公噸，合計災損數量約14.5萬片，重量約2800公噸。

彭啓明進一步表示，災損最嚴重是嘉義新塭滯洪池案場，災損數量約5萬片，產品都有序號可溯源，目前台灣共有4到5家處理業者，已經陸續簽約並安排清理，其餘多處案場均洽談中，預計一個半月清除完畢。

民眾關切光電板毀損可能影響環境，彭啓明指出，本周一環境部已經前往當地並針對四個點量測水質，三個是滯洪池、一個是魚塭，針對10個對身體有害的重金屬進行檢測，有一半是零檢出，其他都是合於標準，唯一有錳檢出在八掌溪，主因是本身錳含量就比較高，但所有成分都是符合當地環境標準，對環境沒有影響。

彭啓明強調，上周六到光電板處理去化設備場參觀，每一個都可以回收，本身成分無毒，也沒有任何液體，不會對環境產生影響，廢棄光電板是事業廢棄物，不是「有害廢棄物」，對養殖漁業沒有影響，魚因此有毒也是錯誤。