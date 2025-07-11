狂被問「不能講加滿？」中油員工解答　環境部：加完3秒才拔油槍

▲正確加油方式為，跳停完等3秒後才拔油槍。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

加滿=跳停？一名加油站員工透露，近日常被問到「是不是不能講加滿？」但公司並沒有相關公文，反而是加強宣導「不強迫加油，跳停就好」。文章曝光後，不少網友曝尷尬狀況，「我以前一直覺得加滿=跳停，直到某次真的被加滿，之後才改說跳停」、「跳停=82元，員工自動補到85元」。

一名加油站員工表示，最近時常被車主詢問「是不是不能講加滿？」這讓原PO感到疑惑不已，「我也不曉得哪裡傳出的謠言」，加上公司沒有相關公告，禁止車主說加滿，不然會開罰等訊息。

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原PO說，公司反而只有加強宣導，「不強迫加油，跳停就好」，加油槍的設計有油氣回收功能，當油箱內的油氣達到一定程度時，油槍會自動停止加油，「避免油氣逸散」，同時也保護車主、加油站員工的健康。

文章曝光後，底下網友直呼，「正常情況機器就是加滿=跳停」、「我以前一直覺得加滿=跳停，直到某次真的被加滿，之後才改說跳停」、「我是指定金額派的，機車就說『95加100元』、『汽車就說95加500或1000元」、「蠻常遇到我說跳停，結果都含著加到滿出來，後來就都自助了」、「我都說跳停，但員工似乎不受控制一定要加到整數」、「跳停=82元，員工自動補到85元」。

也有員工無奈分享，「但是有一種客人是95跳停，結果85元就跳停了，客人說：怎麼可能那麼少，我加滿150元欸」、「大都喊跳停，有時候直接喊整數不想數零錢」。

事實上，環境部昨（10日）在臉書粉專指出，其實油槍「跳停」就等於油箱已經喝飽了，再硬灌只會把油氣全灌進自己的鼻孔，因此提醒汽車主們把握跳停三大原則，「油槍跳停就停→等3秒→再拔油槍」。

至於為何要停3秒後才拔油槍？環境部進一步解釋，當加油槍跳停後，雖然已停止加油，但加油槍內部或管線中可能殘留些微油氣，若此時立即拔出加油槍，這些殘留尚未回收的油氣，因主要成分為揮發性有機物（VOCs），若逸散至空氣中，會污染空氣也會影響民眾健康。所以跳停後，先等個3秒，讓油氣回收裝置回收殘餘油氣，就可減少油氣逸散。

過去環境部也指出，為改善空氣品質並保護工作環境安全，多數加油站已裝設油氣回收系統，但若人為強加油導致逸散，仍可依法處以5000至10萬元罰鍰。