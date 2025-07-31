台電台東區營業處長交接　趙淑芬承諾深耕在地、提升服務





▲台電台東區營業處新、卸任處長交接。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台灣電力公司台東區營業處於31日上午10時舉行處長交接典禮，由原任處長仇忠銘榮調屏東區營業處，新任處長由高雄區處副處長趙淑芬升任，並由台電配電處處長黃銘宏擔任監交人，見證交接印信儀式，場面莊重隆重。

監交人黃銘宏處長在致詞時表示，仇忠銘處長任職台東區處一年多來，領導有方、表現卓越，不僅推動各項業務表現亮眼，更積極促成綠島與蘭嶼兩地纜線地下化工程，有效強化離島地區供電穩定性與韌性，為提升台東地區電力品質貢獻良多。

新任處長趙淑芬自民國79年進入台電服務，歷任台中、雲林、台南及高雄等區處業務副處長，經歷完整、熟悉業務，具備豐富的實務與管理經驗。黃處長讚許趙處長個性積極、領導風格開明，具高度責任感與執行力，深獲長官及同仁信賴與肯定。

趙淑芬處長於交接典禮中表示，將在前任處長奠定的堅實基礎上，持續強化供電穩定與服務品質，秉持「安全、效率、服務」原則，深化與在地民眾的連結，致力打造友善職場與和諧勞資關係，並以「工安零災害、交通零事故」為目標，推動永續安全文化，朝向地方、民眾與台電三贏的願景邁進。

台電台東區營業處表示，期盼新任處長帶領團隊再創佳績，持續落實企業社會責任，與地方攜手合作，共同建構安全、永續、穩定的用電環境。

▲台電台東區營業處新、卸任處長交接。（圖／記者楊晨東翻攝）