學以致用暖家鄉！　台南徵暑期志工深入災區丈量重建

▲颱風丹娜絲重創台南多處民宅，市府號召專業志工深入災區丈量支援。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

受颱風丹娜絲侵襲影響，台南多處民宅屋頂掀落、損壞嚴重，為加速災後重建，台南市研考會30日起，啟動「災區建築損害丈量行動」，招募具建築、地政、都市計畫等空間專業背景的大專生，利用暑期深入災區，協助丈量作業，替災民重建家園盡一分力。

本次丈量行動將由研考會統籌規劃，志工將實地進入受災社區，進行住宅基地測繪、屋頂重建面積估算、拍攝紀錄等任務，資料將作為未來設計與工程依據。徵募物件以就讀建築、土木、地政、都市計畫、航測、GIS等相關系所學生為主，具備基礎丈量知識即可報名。

研考會指出，此次志工行動不只是災後支援，也是學生將課堂知識化為實務的絕佳機會，更是一場結合「社會關懷」與「實作學習」的公民實踐。

市長黃偉哲表示，災後的重建不只是工程與資源，更需要人與人之間的溫度。他期盼更多青年走入社區、走進災區，以所學投入協助行動，「在最需要的時候，成為最溫暖的力量。」

行動自即日起展開，服務地點為台南轄內受災區域，依排班彈性調整。具備相關知識之學生可填寫報名表單並寄至：youthtainan@gmail.com；報名表單下載：https://reurl.cc/4N40o3