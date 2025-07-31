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金門牙醫診所超扯！6密醫幫1898病患看診1年　詐診療費還A健保

▲▼金門牙醫診所找密醫診療，還詐領健保費，在日前起訴。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門牙醫診所找密醫診療，還詐領健保費，在日前起訴。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、邱中岳／連線報導

法務部調查局福建省調查處在日前掌握金門縣金城鎮一家牙醫診所，涉嫌雇用未取得合法牙醫資格的密醫，2024年執行搜索、扣押，並向中央健康保險屬調取資料，掌握非法執行醫療業務、詐領保健保費等情事，近日金門地檢署全案偵結，對診所負責人、密醫以及相關行政人員等12人提起公訴。

金門地檢署偵辦金門縣金城鎮一家牙醫診所，涉嫌雇用沒有合法牙醫資格的密醫，並且在診所進行相關的牙醫治療業務，發現該診所從2023年8月開始，陸續雇用6位密醫替客人對牙齒進行治療行為，直到檢調在2024年12月前往搜索為止，已經有多人接受密醫治療行為。

檢調後續追查，發現牙醫診所還以合法的牙醫名義向健保署申報醫療費用，與健保署調閱資料後擴大偵辦，發現牙醫診所冒用醫師名義申請健保給付，涉嫌詐領保險費用471萬多元，另外像不知情的病患收取463萬6千多元及掛號費17萬8千多元，合計犯罪所得近952萬多元。

金門地檢署表示，牙醫診所找6位密醫從事醫療行為，整個診所超過半數都沒有醫師資格，且犯罪期間達1年之久，涉及病患約1898人，犯罪所得上看千萬元，已嚴重戕害金門地區民眾接受合法醫療之權利及主管機關管理醫療、財政等業務之正確性，亦衝擊我國全民健保制度。

金門地檢署調查後日前偵結，將診所負責人、密醫以及相關行政人員等12人，依醫師法、詐欺等罪嫌起訴。

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