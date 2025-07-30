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中國海警船「執法巡查」連2天騷擾金門水域　海巡署驅離

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

中國海警局東海分局30日發布「福建海警位金門附近海域依法開展常態執法巡查」，指福建海警在金門附近海域，依法開展常態執法巡查，維護包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財産安全。對此，海巡署嚴正駁斥，指中國海警船29日、30日連續騷擾我國水域，遭我方驅逐。

▲▼中國海警船連兩日入侵我國限制水域。（圖／記者林名揚翻攝）
▲中國海警船連兩日入侵我國限制水域，遭海巡署驅離。（圖／記者林名揚翻攝）

海巡署表示，7月29日及30日，海巡署金馬澎分署第十二巡防區連續兩日偵獲大陸海警船於金門北碇東方外海集結，顯有侵擾意圖，立即調整機動應處能量，巡防艇前推部署，全程併行對應拒止，不讓中國海警船深入我國水域。

海巡署指出，7月29日15時，大陸海警「14605」、「14529」、「14608」及「14513」 等4艘船，同時自料羅東南東方航入我國水域，並以一路縱隊方式向西航行，海巡署4艘巡防艇快速部署，並於17時將中國海警船驅離航出限制水域；間隔不到24小時，相同4艘海警船於翌(30)日9時再度襲擾金門水域，並關閉「船舶自動識別系統」(AIS)試圖躲避偵蒐，惟仍遭海巡署偵獲及立即調度4艘巡防艇前往應對，並透過中、英文無線電廣播，堅定要求海警船轉向航離，中國海警船在我方巡防艇併航監控下，於11時5分航出金門限制水域。

▲▼中國海警船連兩日入侵我國限制水域。（圖／記者林名揚翻攝）

金馬澎分署表示，大陸海警船每月不斷以灰色地帶手段侵擾我國，並採關閉AIS等方式試圖鬆懈我方監控能量，是企圖假借「執法巡查」名義遂行「常態騷擾」之實，金馬澎分署將持續維持高強度監偵、反應及部署能力，掌握及監控海警船動態，並秉持堅定的執法立場周全應對，全力捍衛國家主權及海域安全。

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