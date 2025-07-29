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社會 社會焦點 保障人權

台中女和弟打官司「不明液體潑律師」還嗆殺掉她　6罪起訴慘了

▲台中地院。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中一名林女被弟弟告，竟恐嚇弟弟的女律師，甚至出手攻擊，法庭上喊殺，檢方火速起訴。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中一名林女跟弟弟有財產糾紛而遭告上法院，竟然對弟弟的律師潑灑不明液體，甚至追著女律師拉扯頭髮。林女不知悔改，竟然在開庭時，直接走到弟弟另名律師面前恐嚇，還喊著要殺害律師，相當離譜。中檢近日偵結依恐嚇等6罪起訴林女，建請法院從重量刑。

該案民事訴訟為一對姊弟因財產分割告上法院，林姓弟弟對姊姊提告，弟弟的委任律師先後遭到林女辱罵、攻擊。讓台中律師公會與司法院高度關注，雙雙發聲譴責暴力，並要求強化執業人員安全機制。

案經律師提告，並且具狀向台中高分院告發，中檢近日火速偵結起訴。檢方認定，林女（45歲）因為民事糾紛到台中地方法院開庭，對弟弟的律師不滿，去年11月竟在公車站牌旁埋伏，拿不明液體潑灑女律師，女律師嚇得躲進路旁商家，林女不罷休，又跟著女律師，並且出手拉扯頭髮、手臂，導致女律師受傷。

今年6月，案件上訴到台中高分院，林女竟在開庭時，突然走到另名女律師座位前，經法官當場制止後，林女仍出言辱罵，還恐嚇要把女律師殺掉，讓律師心生畏懼，且嚴重妨害法庭秩序。

台中地檢署認為，林女先後對對造之2名律師不滿，法敵對意識非低，依傷害、強制、恐嚇危安、公然侮辱、誹謗及法院組織法、妨害法庭秩序等6罪起訴，建請法院從重量刑。

檢方強調， 律師與法官、檢察官同屬司法體系核心成員，維護律師之執業尊嚴與人身安全，是確保民眾訴訟權益之重要基石。嚴正譴責暴力行為，更呼籲民眾應理性行使訴訟權，切勿以任何形式之暴力干預司法程序，共同捍衛安全、尊嚴之司法環境。

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