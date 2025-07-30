　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

家寧媽「狂吞4千萬」手法曝！3人聯手浮報薪資　家寧偷改Andy密碼

▲張家寧出庭，結束時稱「一切會越來越好的」。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲張家共4人遭檢方起訴。（資料圖／記者陳以昇攝）

記者黃哲民、陳以昇、戴若涵／新北報導

YouTuber Andy老師與家寧分手後，雙方隔空開撕，因公司帳目、逃漏稅等問題而對簿公堂。新北地檢署30日偵結，依照業務侵占、背信等罪起訴曾淑惠（家寧媽）；幫助逃漏稅起訴張國龍（張爸）、張家芸（張妹）；妨害電腦使用罪起訴家寧。檢方查出張家除了吞掉眾量級超過4千萬元收益，另外還逃漏稅超過572萬餘元。

根據檢方調查，曾淑惠為群海娛樂股份有限公司負責人，張國龍為群海公司監察人，張家寧為群海的董事，張家芸則為群海的業務經紀。家寧2016年9月18日創設「眾量級CROWD」及「眾量級CROWDxFUN生活」頻道，並開啟頻道營利光能。

檢方指出，曾淑惠2018年8月14日登記設立群海公司，其中曾淑惠出資10萬元、股權50%，張家寧、Andy老師（王崇睿）各出資5萬元、各擁有25%股權，由曾淑惠利用群海公司將頻道的各類收入入帳、申報稅務，其中包括業配、平台流量收益、臉書廣告、蝦皮拍賣帳號等收入，再由曾淑惠分配Andy老師、家寧的所得款項。

▲YouTuber Andy老師、家寧18日再現身開庭。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

▲YouTuber Andy老師先前面露微笑現身開庭。（圖／記者陸運陞翻攝）

檢方查出，曾淑惠利用擔任公司負責人、群海公司財務會計、出納的機會，實質掌握Andy老師、張家的外幣帳戶，從2019年2月起至2024年4月止，將頻道流量收益、臉書廣告收益約2996萬餘元匯走，也把家寧與Andy老師販售周邊商品的共40萬餘元吞下，除此之外，曾淑惠還將群海公司帳戶內的業配收入600萬餘元、120萬元、236萬餘元、324萬餘元，共1281萬餘元匯進張家的帳戶內，用來支付保單、卡費等私人支出。

另外，檢方指出，曾淑惠在未經家寧、Andy老師的同意下，於2020年4月1日擅自用自己的名義申請眾量級商標，且未申報為群海公司的資產，並於2021年間受領商標權收入約台幣109萬元，損害公司利益，檢方依照背信罪將其起訴。

而曾淑惠為了減少群海公司的營利事業所得稅，由張國龍、張家芸蒐集共13人的身份證虛報薪資，再作假帳虛列人頭員工費用總額865萬餘元、各年度虛列空白成本費用475萬餘元，合計共1609萬元，逃漏營所稅超過572萬元

至於張家寧則是於2024年11月間，在沒有經過Andy老師同意的狀況下，偷偷變更眾量級頻道的登入密碼。檢方最後依照業務侵占罪嫌、背信罪嫌起訴曾淑惠；依照幫助逃漏稅起訴張國龍、張家芸；依妨害電腦使用罪起訴家寧。

▲張家寧一家4人遭起訴，逃漏稅金額細項曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲張家寧一家4人遭起訴，逃漏稅金額細項曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／濱崎步睽違17年來台！　46歲美成這樣
快訊／豪雨狂炸　全台明停班停課一覽
快訊／行政院加碼2萬元「淹水救助金」！救助對象、條件一次看
阿湯哥新歡是班艾佛列克前未婚妻　街頭十指緊扣
快訊／家寧遭起訴後首發聲！
快訊／嘉義縣宣布「6鄉」明日停班課
快訊／家寧媽「狂吞4千萬」手法曝！
中國匿蹤戰機殲-20飛越對馬海峽　日韓軍方「毫不知情」掀熱議

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

變態男揪5女煞性侵凌虐前友女　現任逃7年落網...關鍵畫面曝罪行

家寧媽「狂吞4千萬」手法曝！3人聯手浮報薪資　家寧偷改Andy密碼

人夫帶小三滑進摩鐵狂啪啪「想看寶寶出生哭出來」　正宮拳頭硬了

快訊／基隆女墜落倒掛遮雨棚　氣墊剛架好她掉下來...幸運獲救

機場黃牛超劣「吃330張紅單」挨罰百萬擺爛　執行分署查封土地

托嬰糾紛！1歲童身上瘀青、咬痕不斷　下月不讀了仍被索近萬學費

桃園七旬婦駕車失控騎上8輛機車　幸無人受傷、原因待查

快訊／新北男3m高打掃摔落地　當場失去呼吸心跳送醫搶救

快訊／家寧「一家4人遭起訴」！吞眾量級4千萬收益　還逃稅破千萬

與網友言論紛爭！大四生騎車闖校園自撞輕生亡　嘉義大學回應了

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

原民弟雨中忘我熱舞超搶鏡　主持人笑喊：舌頭收起來！

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

【抓包現場】車手狂領63萬現鈔！轉頭驚見警察嚇傻摸頭

【豬豬全泡水QQ】養豬場淹水2米！ 豬農崩潰：3500隻剩不到100隻

焦凡凡公開婁峻碩求婚影片 第一反應曝光：是開玩笑？XD

【大嬸味飄出來啦XD】姊姊穿搭+舉止太老成網笑翻

【怕我出不來？】黃國昌挨告出庭！笑回支持者

變態男揪5女煞性侵凌虐前友女　現任逃7年落網...關鍵畫面曝罪行

家寧媽「狂吞4千萬」手法曝！3人聯手浮報薪資　家寧偷改Andy密碼

人夫帶小三滑進摩鐵狂啪啪「想看寶寶出生哭出來」　正宮拳頭硬了

快訊／基隆女墜落倒掛遮雨棚　氣墊剛架好她掉下來...幸運獲救

機場黃牛超劣「吃330張紅單」挨罰百萬擺爛　執行分署查封土地

托嬰糾紛！1歲童身上瘀青、咬痕不斷　下月不讀了仍被索近萬學費

桃園七旬婦駕車失控騎上8輛機車　幸無人受傷、原因待查

快訊／新北男3m高打掃摔落地　當場失去呼吸心跳送醫搶救

快訊／家寧「一家4人遭起訴」！吞眾量級4千萬收益　還逃稅破千萬

與網友言論紛爭！大四生騎車闖校園自撞輕生亡　嘉義大學回應了

快訊／曾頌恩開轟、江坤宇挨觸身球　兄弟、台鋼板凳清空

宏都拉斯哭慘！　外交部：即日起全面開放貝里斯冷凍白蝦輸台

暑期青少年網路交友安全風險飆升　家長應掌握「一不三要」守則

中國信託金控捐款2000萬元　協助南部風災重建

遭酸大罷免是「西進投名狀」！館長回台怒嗆黃光芹：不要那麼下流

變態男揪5女煞性侵凌虐前友女　現任逃7年落網...關鍵畫面曝罪行

直擊／濱崎步睽違17年終於來台！　46歲美成這樣...機場直接暴動

不斷更新／豪雨4天下到發白又淹水　全台7／31停班停課一覽

挑不出一根刺的「無廢色眼影」！新手輕鬆疊也可以打造絕美眼妝

1個月前才宣布與珉雅結婚！溫朱莞突捲「劈腿封口費」風波急澄清

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

社會熱門新聞

即／家寧「一家4人遭起訴」！吞眾量級4千萬收益

10車手排班圖書館收現金　北市女7天遭詐2280萬

即／海嘯警報！仍有遊客逗留觀浪

台南噁男向小姨子伸狼爪：妳的胸部是高中生最大

家寧媽「狂吞4千萬」手法曝！　家寧偷改Andy密碼

即／休旅車衝高港墜海　尋獲1遺體

即／酷聖石給客人喝消毒水！食安處重手開鍘

新莊行李箱屍案　死者背部「蜘蛛刺青」照曝

即／雨炸台灣南部！屏東「8鄉」明天停班停課

《周處除三害》抄襲風波　調查結果出爐

快訊／上班快改道！　國1「大型起重機故障」塞爆

「闖女廁」申請延役沒過　上尉告國防部勝訴

前遠航所屬MD-82　台北分署8/5第2度拍賣

豬肉攤老闆欠錢被催債　怒持殺豬刀砍友

更多熱門

相關新聞

快訊／家寧遭起訴後首發聲！

快訊／家寧遭起訴後首發聲！

YouTuber Andy老師與家寧分手後，雙方隔空開撕，因公司帳目、逃漏稅等問題而對簿公堂。新北地檢署30日偵結，依照業務侵占、背信等罪起訴家寧媽，以幫助逃漏稅起訴家寧爸、妹妹，並且以妨害電腦使用罪起訴家寧。檢方查出，張家除了吞掉眾量級超過4千萬元收益，另外還逃漏稅超過1千6百萬元。家寧對此在30日請律師發出聲明，表示「深感遺憾」。

台中女「潑液喊殺」律師　遭6罪起訴

台中女「潑液喊殺」律師　遭6罪起訴

鄭正鈐向名媛周轉拒還　二審判還1357萬

鄭正鈐向名媛周轉拒還　二審判還1357萬

「台版柬埔寨」3死追出後端洗錢水房！

「台版柬埔寨」3死追出後端洗錢水房！

回收婦討10萬債務遭殺害棄屍　高雄狠夫妻被訴

回收婦討10萬債務遭殺害棄屍　高雄狠夫妻被訴

關鍵字：

家寧Andy起訴眾量級

讀者迴響

熱門新聞

海嘯淹沒俄港口小鎮！　空拍畫面曝光

沈玉琳驚傳進加護病房「病因曝光」陷昏迷

海嘯「預估13:18」抵達台灣！粉專點名5地別去

沈玉琳傳仍昏迷！院方「各科醫師聯手急搶命」

快訊／氣象署發布警訊　13:18海嘯開始影響台灣

男友動10下就射「因為妳太正」！一票直男點頭

即／首波海嘯抵俄！畫面曝　浪高達4公尺

台南男一注獨得大樂透9.37億　16年後現況曝

即／北海道首波海嘯來襲畫面曝　石破茂發聲

降價2次被罵爆還沒人買　海線屋主：靠安眠藥入睡

魏如萱突鬆口：明明還不太認識他！　吐義無反顧心聲「我就要愛他」

超商買垃圾袋洗出3346張統一發票　8500元獎金遭沒收

即／家寧「一家4人遭起訴」！吞眾量級4千萬收益

沈玉琳「全家我一個人在賺」驚傳猛爆性肝炎

更多

最夯影音

更多

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

原民弟雨中忘我熱舞超搶鏡　主持人笑喊：舌頭收起來！

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面