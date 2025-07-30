家寧媽「狂吞4千萬」手法曝！3人聯手浮報薪資　家寧偷改Andy密碼

▲張家共4人遭檢方起訴。（資料圖／記者陳以昇攝）

記者黃哲民、陳以昇、戴若涵／新北報導

YouTuber Andy老師與家寧分手後，雙方隔空開撕，因公司帳目、逃漏稅等問題而對簿公堂。新北地檢署30日偵結，依照業務侵占、背信等罪起訴曾淑惠（家寧媽）；幫助逃漏稅起訴張國龍（張爸）、張家芸（張妹）；妨害電腦使用罪起訴家寧。檢方查出張家除了吞掉眾量級超過4千萬元收益，另外還逃漏稅超過572萬餘元。

根據檢方調查，曾淑惠為群海娛樂股份有限公司負責人，張國龍為群海公司監察人，張家寧為群海的董事，張家芸則為群海的業務經紀。家寧2016年9月18日創設「眾量級CROWD」及「眾量級CROWDxFUN生活」頻道，並開啟頻道營利光能。

檢方指出，曾淑惠2018年8月14日登記設立群海公司，其中曾淑惠出資10萬元、股權50%，張家寧、Andy老師（王崇睿）各出資5萬元、各擁有25%股權，由曾淑惠利用群海公司將頻道的各類收入入帳、申報稅務，其中包括業配、平台流量收益、臉書廣告、蝦皮拍賣帳號等收入，再由曾淑惠分配Andy老師、家寧的所得款項。

▲YouTuber Andy老師先前面露微笑現身開庭。（圖／記者陸運陞翻攝）

檢方查出，曾淑惠利用擔任公司負責人、群海公司財務會計、出納的機會，實質掌握Andy老師、張家的外幣帳戶，從2019年2月起至2024年4月止，將頻道流量收益、臉書廣告收益約2996萬餘元匯走，也把家寧與Andy老師販售周邊商品的共40萬餘元吞下，除此之外，曾淑惠還將群海公司帳戶內的業配收入600萬餘元、120萬元、236萬餘元、324萬餘元，共1281萬餘元匯進張家的帳戶內，用來支付保單、卡費等私人支出。

另外，檢方指出，曾淑惠在未經家寧、Andy老師的同意下，於2020年4月1日擅自用自己的名義申請眾量級商標，且未申報為群海公司的資產，並於2021年間受領商標權收入約台幣109萬元，損害公司利益，檢方依照背信罪將其起訴。

而曾淑惠為了減少群海公司的營利事業所得稅，由張國龍、張家芸蒐集共13人的身份證虛報薪資，再作假帳虛列人頭員工費用總額865萬餘元、各年度虛列空白成本費用475萬餘元，合計共1609萬元，逃漏營所稅超過572萬元。

至於張家寧則是於2024年11月間，在沒有經過Andy老師同意的狀況下，偷偷變更眾量級頻道的登入密碼。檢方最後依照業務侵占罪嫌、背信罪嫌起訴曾淑惠；依照幫助逃漏稅起訴張國龍、張家芸；依妨害電腦使用罪起訴家寧。

▲張家寧一家4人遭起訴，逃漏稅金額細項曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）