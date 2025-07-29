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立委鄭正鈐向台中商界名媛周轉拒還　二審判還1357萬

▲▼國民黨立委鄭正鈐舉行「人均創稅全國第一 配回率全國最低 中央政府對不起新竹市！」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲立委鄭正鈐向名媛借款，高院判決他須還款1357萬餘元。（圖／記者李毓康攝

記者吳銘峯／台北報導

國民黨新竹市立委鄭正鈐才順利挺過大罷免，保住立委寶座，卻躲不過這次敗訴判決。他在2017年為選舉、周轉，以「支票貼現」方式向台中商界名媛鐘家蔆陸續借款1500萬元，卻未歸還。鐘女提告要求鄭正鈐歸還，一審判鄭須給付1500萬元。案經上訴，高等法院二審29日改判鄭須償還1357萬2300元。可上訴。

鐘女自已也捲入吸金的刑事案件中。她打著國際儲備體系統（International Reserve System,IRS公司）台灣聯絡人的名號，以炒作比特幣投資為幌子，在短短1年多內，於台灣、大陸兩地吸金超過15億。鐘女一審遭判刑9年，二審改判刑5年2月，目前案件上訴最高法院審理中。

至於在跟鄭正鈐的官司中，鐘女指稱與鄭相識多年，鄭於2017、2018年間，以選舉、周轉等原因向她借款，她就透過匯款、當面給付現金等方式陸續借款給鄭；鄭則開立票載金額分別為500萬元、500萬元、300萬元、200萬元，共計4張支票交給她。另外鄭正鈐還口頭承諾願給付每月利息20萬元，並於2019年4月起陸續簽發票載金額各為20萬元之本票共計10張（總額200萬元），作為支付借款利息之保證。不過鐘女催討不著，因此提出訴訟，要求鄭正鈐償還本金加利息共計1700萬元。

法院審理時，鄭正鈐否認借錢，要求鐘女再提出更有利的證據；另外也辯稱有幾張支票並非自己簽名，以及部分支票是鐘女所涉的吸金案件，並非本案借貸關係。但一審法院不採信，認定雙方間確實有借貸關係，判決鄭正鈐須歸還1500萬元。案件上訴第二審。

高院二審時傳喚媒介2人認識的友人，再根據友人與2人間分別對話的LINE對話紀錄，認定2人間借貸金額總計為1357萬2300元，因此高院改判准鄭正鈐須償還這筆數字。至於2人間爭執的10張本票、200萬元的利息，高院認為依照2人間金錢借貸契約，無法得知2人間另有約定利息的金額，故此，這部分仍未判准。

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