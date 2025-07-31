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兩周後見川普！南韓總統府曝「關稅15%談判秘辛」　不開放進口美牛

▲▼美國總統川普30日出席白宮東廳一場活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普證實，南韓對等關稅稅率為15%。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓終於和美國針對關稅達成協議！稍早，美國總統川普證實，南韓對等關稅、汽車關稅稅率為15%，比照日本與歐盟，並向美國挹注3500億美元作為投資基金，包含造船業的投資，且南韓花費1000億美元購買液化天然氣（LNG）等能源製品。對此，南韓方面則強調，最終並未向美國開放農產品和30個月齡以上牛肉進口。

根據《韓聯社》，川普於美東時間30日透過社群媒體發文，證實在8月1日關稅政策正式上路之前，南韓談判團隊終於和美國達成「完整的協議」，因此對等關稅從原本的25%下修至15%，而南韓將向美國挹注3500億美元成立投資基金，並花費1000億美元購買液化天然氣（LNG）等能源製品，美國將從南韓的對美投資獲得90%利潤。

川普表示，美國向南韓出口產品實無須支付關稅，至於南韓向像美國全面開放市場，包括購買美國的汽車、貨車、農產品。川普也祝賀李在明當選南韓新任總統，「具體的投資金額，將會等到南韓總統李在明前來白宮進行雙邊會談時公布。」

▲▼針對關稅談判，南韓公民團體30日在美國駐韓大使館前，抗議川普是「巧取豪奪的強盜」。（圖／達志影像／美聯社）

▲針對關稅談判，南韓公民團體30日在美國駐韓大使館前，抗議川普是「巧取豪奪的強盜」。（圖／達志影像／美聯社）

報導透露，其實早在川普透過社群媒體發文之前，南韓經濟副總理兼企劃財政部長具潤哲、產業通商資源部長金正官、通商交涉本部長呂翰九便於美東時間30日下午4時30分前往白宮，與川普針對貿易談判進行面談，之後於晚間6時離開，而川普則是於6時16分發文。

針對此次關稅談判，南韓總統辦公室政策室長金容範也於今（31）日上午召開記者會，證實南韓的對等關稅、向美國出口汽車之關稅稅率皆為15%，而在半導體、醫療藥品等個別品項關稅也將享有「最惠國待遇」，在貿易市場的競爭不會落後於其他主要對手。

金容範指出，南韓將向美國挹注3500億美元成立投資基金，比先前美方要求的4000億美元略低，其中包括用於韓美造船業合作基金的1500億美元，至於2000億美元則分別投資在半導體、核電廠、蓄電池、生技等南韓企業具有競爭優勢的領域，「在這2000億美元，由南韓直接投資的比重相當低，大部分是貸款與保證金。」

據悉，日本承諾對美投資5500億美元、歐盟承諾投資6000億美元。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）透過社群媒體X證實，南韓對美國出口的汽車關稅為15%，並表示南韓對美投資收益的90%，將由美國獲得。

▲▼南韓經濟副總理具潤哲在駐美大使館，針對關稅談判結果召開記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓經濟副總理具潤哲在駐美大使館，針對關稅談判結果召開記者會。（圖／達志影像／美聯社）

針對汽車關稅談判的部分，金容範表示「相當遺憾」，因為先前在美韓自由貿易協定（FTA）之中，汽車出口部分為0%，因此南韓希望能夠將汽車關稅壓在12.5%，不過美方則強調一律為15%。據悉，日本、歐盟對美出口汽車之關稅稅率同樣為15%，其中日本為先前的2.5%加上此次的12.5%。

至於南韓國內業者反應最激烈的部分，則為美方所要求的進口稻米、30個月齡以上美牛。

對此，儘管川普發文時表示，南韓開放進口美國農產品，不過金容範在記者會上卻強調，「南韓並未對美國追加開放國內稻米與牛肉市場」，並透露在談判過程中，其實美方曾強烈要求南韓追加開放進口美國稻米和牛肉，但在考量到糧食安全和農業的敏感性以後，才決定不向美國開放。

而針對花費1000億美元購買液化天然氣的部分，金容範則解釋，該金額其實符合南韓目前經濟規模所需的正常進口份量，因此並無太大負擔。

▲▼南韓汽車出口。等待出口的汽車，停留在南韓京畿道平澤市的港口。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓對美出口汽車之關稅稅率為15%。（圖／達志影像／美聯社）

先前美國也曾要求南韓向Google開放高精準度的地圖，並認為南韓應分攤更多的駐韓美軍軍費。對此，金容範也證實，「因為這算是不同範疇的議題，此次並未進行談判，且並未要求線上平台法、購買人工智慧（AI）晶片、圖形處理器（GPU）等事宜。」

另外，究竟李在明將於何時啟程訪美會晤川普？金容範則表示，目前詳細時間表仍未出爐，後續仍須透過外交管道進行協商。

李在明則透過臉書發文，「終於和美國達成貿易協議！政府在此次談判消弭了出口環境的不確定性，並透過談判降低美國關稅稅率，比照其他主要競爭對手，甚至還要更低，且獲得更優越的條件。和全球最大市場的美國達成貿易談判，是上任以後的主要課題。」

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