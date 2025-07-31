對槓川普！參院民主黨人試圖擋下關稅政策

▲參院民主黨人試圖擋下川普關稅措施。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國媒體Axios報導，參議院民主黨30日當地晚間發起最後一搏，要求議員們一致通過其提出的《保護美國人免受進口商品增稅法案》，也就是確認總統川普的關稅措施不能依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）獲得授權來徵收關稅，藉此試著阻止川普關稅措施全面實施。

知情人士透露，這是民主黨在參院展開更廣泛反關稅行動的一環，新罕布夏州民主黨籍參議員沙欣（Jeanne Shaheen）聯合多名民主黨同僚，主張川普的貿易戰將對家庭、小型企業、美國製造業以及全球關鍵貿易夥伴造成影響。

沙欣此舉正值聯邦上訴法院即將開庭之際，討論是否推翻下級法院裁定IEEPA關稅違法的判決。民主黨認為，川普關稅措施可能導致美國家庭平均支出增加2400美元（約新台幣7萬1790元）。

然而只要有一名議員反對，就能擋下沙欣的動議。對民主黨而言，這場攻防也提供機會，迫使共和黨公開表態支持加徵關稅，為選戰留下紀錄。

8月1日就是關稅寬限期最後期限，部分國家關稅目前低於4月首次宣布的稅率，例如印尼關稅從32%降至19%、日本關稅從25%降至15%等，但也有部分國家稅率變得更高。