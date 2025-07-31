Fed鮑威爾打臉川普：關稅占核心通膨30%到40%

▲美國總統川普與Fed主席鮑威爾。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國聯準會（Fed）頂著川普要求降息的壓力，於30日宣布再度維持聯邦資金利率在4.25％至4.50％區間不變。Fed主席鮑威爾（Jerome Powell）在會後記者會上強調，聯準會將根據經濟數據而非政治壓力作出決策，並表示目前關稅對核心通膨的影響占30％至40％，「我們會採取必要措施控制通膨」。

鮑威爾指出，中央銀行必須堅守政治獨立性，避免受到行政部門干擾，並警告「若失去獨立性，利率政策恐淪為影響選舉的工具」，他表示，目前仍需時間觀察關稅與其他政策對通膨的全面影響。他進一步指出，目前核心通膨中約有30%至40%的壓力與進口關稅有關，儘管這類價格上漲可能是一次性效應，但仍須更長時間評估其持續性。

此次利率決策由聯邦公開市場委員會（FOMC）以9比2通過，其中2位由川普任命的理事布曼（Michelle Bowman）與沃勒（Christopher Waller）主張應立即降息 0.25 個百分點，為自1993年以來首次有2名理事對決議表達異議。

聯準會聲明指出，美國失業率仍處低位、就業市場穩健，但通膨居高不下，加上近期經濟增長出現放緩，因此暫無降息空間。決策者表示，將待更多經濟數據出爐後，評估是否在9月政策會議中討論降息可能性。

根據最新數據顯示，美國6月年增通膨率升至3.5%，核心通膨約為2.9%，皆高於聯準會設定的2%目標，進口商品價格上漲成為主要推手。政策制定者擔心，若貿易緊張持續升溫或關稅擴大，恐將導致物價進一步上揚，阻礙穩定價格與促進經濟成長的雙重目標。