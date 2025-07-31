　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Fed鮑威爾打臉川普：關稅占核心通膨30%到40%

▲美國總統川普與Fed主席鮑威爾。（圖／路透）

▲美國總統川普與Fed主席鮑威爾。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國聯準會（Fed）頂著川普要求降息的壓力，於30日宣布再度維持聯邦資金利率在4.25％至4.50％區間不變。Fed主席鮑威爾（Jerome Powell）在會後記者會上強調，聯準會將根據經濟數據而非政治壓力作出決策，並表示目前關稅對核心通膨的影響占30％至40％，「我們會採取必要措施控制通膨」。

鮑威爾指出，中央銀行必須堅守政治獨立性，避免受到行政部門干擾，並警告「若失去獨立性，利率政策恐淪為影響選舉的工具」，他表示，目前仍需時間觀察關稅與其他政策對通膨的全面影響。他進一步指出，目前核心通膨中約有30%至40%的壓力與進口關稅有關，儘管這類價格上漲可能是一次性效應，但仍須更長時間評估其持續性。

此次利率決策由聯邦公開市場委員會（FOMC）以9比2通過，其中2位由川普任命的理事布曼（Michelle Bowman）與沃勒（Christopher Waller）主張應立即降息 0.25 個百分點，為自1993年以來首次有2名理事對決議表達異議。

聯準會聲明指出，美國失業率仍處低位、就業市場穩健，但通膨居高不下，加上近期經濟增長出現放緩，因此暫無降息空間。決策者表示，將待更多經濟數據出爐後，評估是否在9月政策會議中討論降息可能性。

根據最新數據顯示，美國6月年增通膨率升至3.5%，核心通膨約為2.9%，皆高於聯準會設定的2%目標，進口商品價格上漲成為主要推手。政策制定者擔心，若貿易緊張持續升溫或關稅擴大，恐將導致物價進一步上揚，阻礙穩定價格與促進經濟成長的雙重目標。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
豪雨爆灌！　全台7縣市鄉區今停班課
彭博：官員解讀「台灣稅率15%」　將對美投資4000億美元
中南部致災大雨到下週！　「酷熱38℃」將再臨
Fed「不降息」澆冷水！美股收黑171點　台積電ADR反漲0
快訊／停車場砍死女公關！恐怖前男友落網　面無表情被上銬
快訊／川普：將對韓國徵收15％關稅稅率

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加拿大跟進英國、法國：9月將承認巴勒斯坦國

台積電的好消息！　ASML傳豁免15%美國關稅

Fed鮑威爾打臉川普：關稅占核心通膨30%到40%

快訊／川普：將對韓國徵收15％關稅稅率

彭博：官員解讀「台灣稅率15%」　將對美投資4000億美元

川普力挺落難盟友波索納洛　巴西對等關稅加到50%

Fed鮑威爾堅不降息！　川普：也許我該自己當主席

Fed「不降息」澆冷水！美股收黑171點　台積電ADR反漲0.65％

「台灣與柬埔寨達成停火協議」瑞士大報搞烏龍　台灣上頭版了

俄羅斯外海8.8強震剛過！北半球最大活火山也噴發　熔岩狂流

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

【來自頭等艙的救援】不能讓我的兄弟在經濟艙渴到XD

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

【等一下啦】爆胎硬要騎他起步慘摔，後車超緊張

【現場畫面曝】台北夜店女公關遭割喉　救護車停中庭急救

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

【沖繩海嘯警報】寵物餐廳撤離貓狗　民眾幫毛孩搧風

籲賴清德「請罷團823撤案」　王世堅：社會不應該再撕裂

加拿大跟進英國、法國：9月將承認巴勒斯坦國

台積電的好消息！　ASML傳豁免15%美國關稅

Fed鮑威爾打臉川普：關稅占核心通膨30%到40%

快訊／川普：將對韓國徵收15％關稅稅率

彭博：官員解讀「台灣稅率15%」　將對美投資4000億美元

川普力挺落難盟友波索納洛　巴西對等關稅加到50%

Fed鮑威爾堅不降息！　川普：也許我該自己當主席

Fed「不降息」澆冷水！美股收黑171點　台積電ADR反漲0.65％

「台灣與柬埔寨達成停火協議」瑞士大報搞烏龍　台灣上頭版了

俄羅斯外海8.8強震剛過！北半球最大活火山也噴發　熔岩狂流

最不懂避嫌星座Top 3 ！第一名純友誼是擋箭牌　戀愛後界線感失蹤

洋基補強外野戰力　外野手斯雷特加盟助戰季後賽衝刺

加拿大跟進英國、法國：9月將承認巴勒斯坦國

台積電的好消息！　ASML傳豁免15%美國關稅

美女助教當球被撞！撞球間「辣妹助教」全曝光　業者被停業

Fed鮑威爾打臉川普：關稅占核心通膨30%到40%

茶包別急著丟！6個再利用的神奇用途　讓居家輕鬆升級

限今天！全家咖啡下殺「買2送2」　7-11連續3天「買7送7」

快訊／川普：將對韓國徵收15％關稅稅率

女公關被割喉！最後PO文曝：前男友會堵她　5月聲請保護令

【獨自升空】玩六福村大怒神被朋友出賣　下來趕緊喝酒壓驚XD

國際熱門新聞

快訊／川普：將對韓國徵收15％關稅稅率

俄8.8強震後　克柳切夫火山噴發！

海底傳怪聲？4頭鯨魚擱淺瘋傳「地震前兆」

彭博：官員解讀「台灣稅率15%」　將對美投資4000億美元

「台灣與柬埔寨達成停火協議」瑞士大報搞烏龍　台灣上頭版了

海嘯淹沒俄港口小鎮！　空拍畫面曝光

Fed澆冷水！不降息美股收黑171點

中國戰機殲-20飛越對馬海峽　日韓軍方不知情

淪性奴！女被警輪流性侵　虐到子宮出血

Fed鮑威爾堅不降息！　川普：也許我該自己當主席

彭博：台美談判卡關　傳要求比照日本5500億投資

川普力挺落難盟友波索納洛　巴西對等關稅加到50%

即／日岩手縣掀「1.3公尺海嘯」！搖晃畫面曝

俄2400人小鎮「遭海嘯淹沒」！進入緊急狀態

更多熱門

相關新聞

快訊／川普：將對韓國徵收15％關稅稅率

快訊／川普：將對韓國徵收15％關稅稅率

美國總統川普30日宣布，將對韓國徵收15％關稅稅率。此稅率與美國親密盟友日本、歐盟相同。

川普力挺落難盟友波索納洛　巴西對等關稅加到50%

川普力挺落難盟友波索納洛　巴西對等關稅加到50%

Fed鮑威爾堅不降息！　川普：也許我該自己當主席

Fed鮑威爾堅不降息！　川普：也許我該自己當主席

連續5次利率維持不變　美聯儲：通脹仍處於高位

連續5次利率維持不變　美聯儲：通脹仍處於高位

福斯集團第2季美國關稅賠15億美元

福斯集團第2季美國關稅賠15億美元

關鍵字：

Fed鮑威爾川普降息北美要聞關稅

讀者迴響

熱門新聞

信義威秀停車場割喉　27歲夜店女公關亡

停車場砍死女公關！前男友落網畫面曝光

現場畫面曝！救護車中庭急救夜店女公關

更／豪雨4天　全台停班停課一覽

快訊／女公關遭砍死！兇嫌凌晨宜蘭落網

說「可能被砍」遭割喉　女才拿保護令

快訊／中午才跟老婆芽芽吃飯！沈玉琳最新病況曝光

高雄桃源暴雨驚傳一家5口墜谷！搜救中

夜店女公關遭拖樓梯割喉亡！民眾嚇傻

更／全台7縣市鄉區停班停課一覽

台南男一注獨得大樂透9.37億　16年後現況曝

男友動10下就射「因為妳太正」！一票直男點頭

更猛豪雨高峰到　致災強降雨熱區曝

割喉女公關前男友社群曝！1天前嗆：這女的更瞎

更多

最夯影音

更多

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

【來自頭等艙的救援】不能讓我的兄弟在經濟艙渴到XD

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面