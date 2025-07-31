竹縣藍白合！獲黃國昌表態催不同意票　林思銘：展跨黨派合作胸襟

▲民眾黨主席黃國昌。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

第二波大罷免投票將於8月23日登場，民眾黨主席黃國昌表態要守住國民黨新竹縣立委林思銘，並呼籲鄉親一定要出門投不同意罷免票。對此，林思銘表示，感謝黃國昌的聲援與力挺，展現跨黨派合作的氣度與胸襟，民主不是只有一種聲音，更沒有人應被貼上「雜質」的標籤，懇請新竹縣的鄉親一定要站出來投下不同意罷免，千萬不可因為7月26日的投票結果，而放下心防。

黃國昌近日表示，「新竹的鄉親大家好，我是黃國昌，我挺林思銘」，823懇請新竹縣鄉親一定要出門投不同意罷免票；林在國會認真努力，協助新竹縣向中央爭取1420億教育及交通等建設經費，除在立法院第10屆得到優良立委外，第11屆再次獲評司法委員會優良立委、財委會優質立委。黃國昌說，如此優質的立委要讓他留在國會，服務鄉親，所以823懇請鄉親一直站出來，做對的選擇，守住良善、守護民主、守住新竹縣最重要的一席，拒絕大罷免，守住林思銘。

對此，林思銘回應，感謝黃國昌的聲援與力挺，展現跨黨派合作的氣度與胸襟。在民主社會中，理應有多元的聲音、不同的立場，唯有互相尊重，才能推動台灣前進。民主不是只有一種聲音，更沒有人應被貼上「雜質」的標籤。

林思銘說，他在立法院的努力有目共睹，這些肯定，是來自對政策的堅持、對選區的責任感，也是與大家共同努力的成果，所以8月23日，懇請新竹縣的鄉親一定要站出來投下不同意罷免，千萬不可因為7月26日的投票結果，而放下心防。

林思銘也強調，8月23日之前，新的假訊息，新的抹黑造假，都還是可能出現，懇請鄉親用行動守護新竹縣的未來，任何一票都不可或缺，勿讓政治操作，抹煞真心為地方打拼的人。

▼國民黨立委林思銘。（資料照／記者屠惠剛攝）