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王世堅喊「823罷免撤案」惹怒黨內　林楚茵轟：吃裡扒外再見不送

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

726大罷免大失敗，民進黨內部檢討聲浪不斷，綠委王世堅30日在中常會呼籲賴清德，拜託823罷團們將罷免案撤回，未料，慘遭黨內圍剿，除了綠委王義川開嗆「不服從命令的，滾啦」、林楚茵也批評「不拚難道投降嗎？吃裡扒外就再見不送」、黨團書記長陳培瑜直言「傷了黨內團結；打擊了公民捍衛民主的決心和行動；影響了民主國家陣線的看法」。

王世堅30日在民進黨中常會呼籲賴清德，應該拜託823罷團們將罷免案撤回，但總統兼黨主席賴清德最終仍裁示，請中央黨部與各地黨公職全力支援，陪伴大家堅持到最後一刻。

會後，民進黨立委王義川率先開炮，黨主席已經下令所有黨公職全力投入南部災害復原，及823七區罷免行動。不服從命令的，滾啦！

林楚茵轉發此篇發文表示，不拚難道投降嗎？吃裡扒外就再見不送！有網友留言聲援王世堅稱「堅哥在為民進黨自由民主付出時，妳還在愛奇藝追劇呢」，林楚茵則回擊「謝謝指教，但沈富雄、郭正亮也是『前輩』」。

民進黨團書記長陳培瑜也表示，傷了黨內團結；打擊了公民捍衛民主的決心和行動；影響了民主國家陣線的看法！

前民進黨議員王浩宇說，選舉、罷免就像拔河、大隊接力，任何一點力量都很重要、團隊要齊心協力。王世堅這樣的人，對民進黨一直是傷害。等到扯後腿輸了，又在那邊個人表演秀。

▼民進黨立委林楚茵。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委林楚茵。（圖／記者李毓康攝）

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