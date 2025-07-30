黃國昌斥核三重啟公投竟無反方政院意見書　政院：請委員參考法條

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

首波罷免投票26日結束，接著8月23日還有民眾黨主推的「核三延役」公投及7席藍委罷免案。公投部分，預計在8月舉辦5場政見會或辯論會，但民眾黨主席黃國昌今（30日）痛批，823核三延役公投的投票公報中，除了正方理由書外，卻沒有反方行政院的意見書，質疑是寫不出來還是懶得寫？行政院、中選會則雙雙反駁，強調經立法院會通過交由中選會辦理的公投案，依法公投公報不須彙集政府機關意見書。

黃國昌今在臉書表示，中選會網站公告了823核三延役公投的投票公報，赫然發現，公報上除了正方的理由書，沒有反方（行政院）的意見書。行政院派了曾文生、林子倫當反方代表，卻連最基本的意見書都沒有提出，簡直是荒唐透頂，「行政院是能力不足寫不出來？還是根本就是懶得寫？這個國家怎麼會有如此擺爛的行政院」。

黃國昌說，726罷免投票結束後，他就呼籲賴清德總統，應撤換失去人民信任的卓榮泰，並進行內閣改組；否則的話，卓榮泰繼續賴在官位上一天，就會出現更多荒腔走板的亂象，一副「我就爛不然你要怎樣」的嘴臉，不但令人憤怒，更讓人憂心國家將在他們掌舵下時間繼續被蹉跎。

對此，中選會說明，由於「全國性公民投票案第21案」，是立法院依《公民投票法》第15條第2項規定，經立法院院會通過後交由中選會辦理公民投票，因此不適用公投法第17條第1項第3款「政府機關針對公民投票案提出之意見書」公告事項，因此，此案公投公報，不須彙集政府機關意見書。

行政院發言人李慧芝表示，行政院尊重立法院提出全國性公投案的決定，希望黃委員也能瞭解立法院提出公投案的程序，與民眾提出公投案的程序完全不同，「立法院提案，既不用通過民眾連署的程序，依法也沒有提出政府機關意見書的程序，《公民投票法》第15條都有明文規定」。

李慧芝說，政院期盼公投案可以依法、就事論事來辦理，也建議黃國昌委員可以參考公民投票法條文，以免因為錯誤理解，造成錯誤指控。